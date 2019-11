Die HSG Delmenhorst empfängt nach zweiwöchiger Pause den VfL Fredenbeck. Symbolfoto: Henrik Schaper

Delmenhorst. Nach zweiwöchiger Pause treffen die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst am Samstag auf den VfL Fredenbeck. Anpfiff in der Halle am Stadion ist um 19.15 Uhr.