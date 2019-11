Delmenhorst. Der Fußball-Frauen des TV Jahn Delmenhorst spielen am Sonntag, 13 Uhr, im Viertelfinale des AOK-Niedersachsenpokals beim Oberligisten BW Hollage. Die Partie wird auf Kunstrasen ausgetragen.

„Der Gegner ist uns bekannt und spielt aktuell in der Regionalliga. Dieses schreckt uns aber nicht ab, denn wir wollen eine Runde weiterkommen.“ Diese in netter Form vorgetragene Kampfansage, die auf der Facebookseite der Fußballerinnen des Oberligisten BW Hollage zu finden ist, geht in Richtung TV Jahn. Der Regionalligist gastiert nämlich am Sonntag, 13 Uhr, bei den Blau-Weißen, die die Delmenhorsterinnen auf dem Kunstrasenplatz in Wallenhorst empfangen.

Der TVJ strebt – wenig überraschend – ebenfalls die nächste Runde an, denn dabei handelt es sich um das Halbfinale des AOK-Niedersachsenpokals.

Meister in der Vorsaison

Jahns Gegner belegt in der Oberliga die vierte Position. In zehn Spielen brachte er auf 16 Punkte und 23:15 Tore. Zehn Zähler sammelte Hollage auf fremden Plätzen. „Der Gegner ist nicht von schlechten Eltern“, sagt Jahns Cheftrainer Claus-Dieter Meier, der dem Kontrahenten eine „gute Offensive“ attestiert. Ferner erinnert er daran, dass sich die Gastgeberinnen in der vergangenen Saison den Meistertitel sicherten. Im Aufstiegsspiel zur Regionalliga scheiterten sie mit einem 0:3 an Hannover 96. Auffälligste Hollagerin ist Katharina-Johanna Jarzyna, die als Mannschaftsführerin fungiert und mit sechs Treffern die interne Liste der Torschützinnen anführt.

Training beim Hockey-Club

Jahns Spielerinnen konnten sich nicht wirklich auf die ungewohnten Wallenhorster Platzverhältnisse vorbereiten. „Wir haben zwar am Mittwoch auf dem Kunstrasen des Hockey-Clubs trainiert, aber aufgrund des Nebels ging das nur auf kleinen Feldern“, berichtet Meier. Die Mannschaft, ergänzt er, sei aufgrund der letzten Ergebnisse (0:4 beim SV Meppen II, 1:2 beim führenden SV Henstedt-Ulzburg, 0:1 gegen den FC St. Pauli) „etwas verunsichert“. Hinzu käme, dass einige Spielerinnen grippeerkrankt seien. Sandra Göbel kehrt nach ihrem Urlaub in die Mannschaft zurück. Im Falle eines Erfolges treten die Jahn-Frauen im Halbfinale gegen den Sieger des Spiels TSV Abbehausen – VfL Jesteburg an (Ostermontag, 13. April, 13 Uhr).