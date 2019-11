Delmenhorst. Er ist zu einem echten Leistungsträger der HSG Delmenhorst geworden: Jörn Janßen. Der 26-Jährige spricht über seine Trefferquote, Trainer Jörg Rademacher und den Verein.

Viel mehr geht nicht. „Jörn ist für uns wie eine Lebensversicherung. Er hat in den letzten zwei Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Er ist Führungsspieler“, sagt Jörg Rademacher, Trainer der HSG Delmenhorst, über Jörn Janßen, dem in diesen Wochen herausragenden Spieler des Oberligisten. Nach acht Begegnungen stehen bei ihm 76 Treffer zu Buche. Doch es ist nicht nur die imponierende Quote von 9,5 Toren pro Spiel, die Janßen zu einem der auffälligsten Handballer der Liga macht. Der 26-Jährige Rückraumspieler hat viel zu erzählen – über seine HSG und seine vielen Tore, Coach Rademacher und einen Umweg. Für Janßen wurden Begriffe wie „Eigengewächs“ und „Vereinstreue“ erfunden.

Anfang bei den HSG-Minis

„Mit vier Jahren habe ich angefangen“, schmunzelt er, dessen Karriere bei den Minis der HSG begann. Seinerzeit fungierte Vater (und Vereinsvorsitzender) Jürgen Janßen bei den Kleinsten als Trainer. Gab es mal ernsthaft andere Sportarten wie Fußball? „Ich war einmal beim Training,“ antwortet er. „Aber es stand nie zur Debatte, Handball aufzugeben.“ Wichtig sei für ihn, dass er einen Mannschaftssport ausübt. 90 Prozent der Leute, mit denen er in seiner Freizeit zu tun habe, kennt er durch den Handball. „Viele aus der Mannschaft sind seit der Jugend bei uns“, erklärt er. Mit Frederic Oetken ist er seit der E-Jugend, mit Marcian Markowski seit der C-Jugend zusammen. Und dann sagt Jörn Janßen, der nie für einen anderen Verein gespielt hat: „Ich spiele mit Freunden zusammen.“

Das Ziel ist Platz fünf oder besser

Unterhält man sich mit dem gebürtigen Delmenhorster über den Stand der Dinge, so bezeichnet er die Niederlage beim HC Bremen (25:27) als „ärgerlich“. Ansonsten, sagt er, sei die HSG im Soll. Im Dezember stünden entscheidende Spiele an, „gegen Mannschaften, die weiter unten sind“. Das Ziel sei „Platz fünf oder besser. Die Qualität dazu haben wir. Wir können jeden Gegner schlagen, aber dann muss alles bei uns passen.“

Tore sind nicht vorrangig

In der vergangenen Saison hat er in 24 Spielen 157 Treffer markiert (Schnitt: 6,54). Aktuell ist die Quote deutlich höher. „Ich habe jetzt einen besseren Start hingelegt“, unterstreicht er. Aber seine Tore seien nicht vorrangig. „Wichtig ist, dass man in den entscheidenden Situationen da ist.“ So wie im letzten Spiel, beim überraschenden 27:26 beim TV Bissendorf-Holte: Drei Sekunden vor Schluss gelang Janßen mit einem Freiwurf der Siegtreffer.

"Massiv weiterentwickelt"

Coach Rademacher („Bei der Abwehrarbeit ist noch Luft nach oben. Jörn kann noch mehr“) spricht davon, dass sich Janßen „massiv weiterentwickelt“ habe. Janßen selbst sagt zu diesem Thema: „Ich bin einer der Führungsspieler geworden. Diese Entwicklung ist über die Jahre gekommen. Ich bin auch in der Jugend vorweg gegangen. Im Seniorenbereich gab es anfangs Probleme. Ich bekam in der Landesliga kaum Einsatzzeiten. Ich bin den Weg über die zweite Mannschaft gegangen und habe mir dort Spielpraxis geholt. Trainiert habe ich mit der ersten Mannschaft.“ Er sei, so Janßen, ein gutes Beispiel dafür, wie man über das zweite ins erste Team kommen kann. „Im Nachhinein habe ich alles richtig gemacht“, lautet sein Fazit. Über Coach Jörg Rademacher sagt Jörn Janßen: „Er bespricht sich viel mit Tim Coors und Fino Oetken. Wenn es um die taktische Vorbereitung geht, ist er der Beste in der Liga. Er ist sehr akribisch.“

Studium der Fitnessökonomie

Ebenso wie für Rademacher spielt die Fitness für Janßen eine ganz wesentliche Rolle. Nicht nur beim Handball. In einem dualen Studium widmet er sich der Fitnessökonomie. Er arbeitet in einem Studio im Bremer Stadtteil Huchting. „Im September bin ich mit dem Studium fertig. Mitte des nächsten Jahres werde ich mich bewerben“, informiert Janßen, der plant, ein Trainee-Programm zu absolvieren. Er habe viele BWL-Anteile im Studium.

Anzeige Anzeige

Trainerlizenzen im Athletik-Bereich

Über Trainerlizenzen im Athletik-Bereich verfügt er bereits: „Seit Anfang Oktober bin ich Athletiktrainer.“ Bei der HSG möchte Janßen eigene Ideen einbringen: „Darüber werde ich mich während der Vorbereitung mit dem Trainer unterhalten.“ Janßen, der sich nur einen sportfreien Tag nimmt und der sich für American Football interessiert („Das ist ein richtig geiler Sport“), würde gerne eine Mannschaft trainieren. „Ich habe zwei Jahre lang die Minis gecoacht“, blickt er zurück. „Aber ich musste das Training aus zeitlichen Gründen aufgeben.“

Einen geregelten Arbeitsalltag

Wo sieht er sich in zehn Jahren? „Ich glaube nicht“, sagt Janßen nach einer kurzen Pause und lächelt, „dass ich dann noch auf diesem Niveau Handball spiele.“ Er könne sich vorstellen, dann die zweite oder dritte Mannschaft zu unterstützen. Und er wünscht sich für die Zukunft einen geregelten Arbeitsalltag. Im Moment habe er sehr unterschiedliche Arbeitszeiten.

Nochmal zurück zum Handball. Kann er sich vorstellen, für eine andere Mannschaft zu spielen? „Innerhalb der Region würde ich nicht wechseln“, sagt Jörn Janßen. Eine Antwort, die der Vorsitzende der HSG Delmenhorst sicherlich gerne liest.