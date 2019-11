Delmenhorst. Der SV Tur Abdin steht im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals. Dank zwei Toren von Lukas Matta und einem Treffer von Simon Matta gewannen die Delmenhorster beim SV Wilhelmshaven mit 3:2.

Dank der Matta-Brüder ist das Viertelfinale erreicht. Die Fußballer des SV Tur Abdin Delmenhorst haben am Mittwochabend im Achtelfinale des Bezirkspokals mit 3:2 (1:1) beim SV Wilhelmshaven gewonnen. Damit steht die Mannschaft von Trainer Andree Höttges unter den letzten Acht. „Ich muss meinen Jungs ein ganz großes Kompliment machen und vor allem dem überragenden Lukas Matta“, sagte Höttges. „Wir haben einfach ein tolles Spiel gemacht.“

30-minütige Verspätung

Als der dichte Nebel verzogen hatte, konnte Schiedsrichter Leo Mecklenborg die Partie im Jadestadion mit 30-minütiger Verspätung anpfeifen. Im Duell zweier Bezirksligisten, die aktuell auf den Plätzen zwei und vier stehen, gelang den Gästen „auf seifigem Geläuf“ der bessere Start. Schon in der zwölften Minute traf Lukas Matta zur Führung der Delmenhorster. Der SVW war durch den frühen Rückstand aber nicht lange beeindruckt. Kapitän Henning Röbke erzielte den 1:1-Ausgleich (29. Minute). So ging es in die Pause.

Zwei Gelb-Rote Karten

In der zweiten Hälfte dauerte es bis zur 75. Minute bis Mecklenborg auf Strafstoß für Tur Abdin entschied und gleichzeitig Nico Heilbült mit der Ampelkarte vom Platz schickte. Simon Matta verwandelte zur erneuten Führung. Doch der SVW kam nur drei Minuten später in Unterzahl durch Sascha Abraham erneut zurück und Lukas Mutlu sah fast zeitgleich die Gelb-Rote-Karte. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit (88.) schoss Lukas Matta mit seinem zweiten Treffer dann sein Team ins Viertelfinale.

Der Viertelfinalgegner für Tur Abdin steht bereits fest. Am 13. April müssen sie beim Titelverteidiger SV Brake antreten.