Delmenhorst. Der TTSC 09 Delmenhorst steht in der Tischtennis-Bezirksliga am Tabellenende. Der SG Jahn/DTB geht es nicht viel besser, dennoch hofft die Spielgemeinschaft darauf, erstmals den Stadtrivalen zu überflügeln.

Die Tischtennisspieler des TTSC 09 Delmenhorst sind als Dritter der Vorsaison optimistisch in die Bezirksliga gestartet – doch nach fünf Niederlagen aus fünf Spielen ist der Club Letzter. Gegen den SV Molbergen erreichte die Krise ihren Gipfel, erneut verspielten die Delmenhorster eine hohe Führung durch sechs Einzelniederlagen in Folge, fünf davon glatt in drei Sätzen. „Wir sind einfach momentan nicht in der Lage, ein Match zu Ende zu spielen. Aber was hilft es? Wir müssen jetzt einfach aufstehen und weitermachen“, sagt Kapitän Maik Kandler. Nach Erfolgen der Doppel Chirasak Nakpanich/Simon Book und Karsten Kukemüller/Mike Kattner und folgenden Einzelsiegen von Nakpanich (2), Book, Kattner und Kandler stand es schon 7:3 – doch dann brach der TTSC ein.

Damit könnte eine Wachablösung in der Stadt anstehen, denn die SG Jahn/DTB hat gute Chancen, erstmals der beste Verein aus Delmenhorst zu werden. Dabei steht auch die Spielgemeinschaft auf einem Abstiegsplatz. Beim 1:9 gegen Tabellenführer TuS Lutten II sorgte SG-Doppel Thomas Urlbauer/Marc Gminder für den einzigen Höhepunkt eines total einseitigen Schlagabtausches. Das Duo wehrte bei seinem Fünfsatzsieg gegen Kossen/Kaperkon sieben Matchbälle ab. Am 28. November steht das Delmenhorster Derby an.