Delmenhorst. Einige Gemeinde haben ihre Plätze schon gesperrt, nun schafft der Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst Fakten und schickt die Mannschaften vorzeitig in die Winterpause. Bei den Oldies kommt es so zu zwei kuriosen Wertungen.

Das Fußballspiel zwischen dem VfL Stenum II und dem VfL Wildeshausen II war am vergangenen Sonntag auf dem zugigen Nebenplatz am Kirchweg trotz des frischen Wetters vergleichsweise gut besucht – vielleicht ahnte man in Stenum ja schon, dass es die letzte Kreisliga-Partie in diesem Jahr sein würde. Der Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst hat am Dienstag vorzeitig die Winterpause ausgerufen und die restlichen Herrenspiele 2019 abgesagt – "aus aktuellem Anlass", wie Spielausschuss-Vorsitzender Thomas Luthardt erklärte: "Da einige Gemeinden ihre Plätze bis zum 31. Dezember gesperrt haben und das Wetter, bis auf ein- oder zwei Tage, auch nicht besser werden soll, haben wir uns entschlossen alle Spiele im Seniorenbereich zu beenden."

Das betrifft in der Kreisliga acht Partien und in den Kreisklassen weitere 35. Eigentlich sollte das letzte Spiel auf Kreisebene am 8. Dezember stattfinden. Die Ü40-Oldies haben nun ebenfalls frei, auch wenn der Kreis dafür eine ganz spezielle Lösung gefunden hat. Das letzte Kreisliga-Spiel zwischen Stenum und dem TuS Heidkrug II wurde nun ebenfalls kurzerhand mit 0:0 gewertet wie die Partie des SV Atlas II gegen den TV Falkenburg II in der 1. Kreisklasse. Die Partien hätten "keinen Einfluss auf den Tabellenstand", sagte Luthardt. Bei den Oldies beginnt die Rückrunde wieder bei Null.