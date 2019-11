Landkreis. Die drei hiesigen Teams aus der Handball-Landesklasse haben am Wochenende zwei Siege und eine Niederlage eingefahren. Die HSG Hude/Falkenburg schaffte einen souveränen 40:26-Erfolg über Eintracht Wiefelstede.

In der Handball-Landesklasse der Männer hat die HSG Hude/Falkenburg den dritten Sieg in Folge eingefahren und gewann 40:26 gegen Eintracht Wiefelstede. Auch die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II freute sich beim 31:23 über die HSG Friesoythe über beide Punkte. Die TS Hoykenkamp verlor dagegen in letzter Sekunde 28:29 gegen die HSG Hatten/Sandkrug II.

HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II – HSG Friesoythe 31:23 (15:12). Die HSG schien zu Beginn vom schnellen Spiel der Gäste überrollt zu werden. Nach sieben Minuten hieß es 3:5. Von da an verhielten sich die Akteure klüger, nahmen ihre Deckungsaufgaben ernster und ließen sich im Angriff nicht mehr zu schnellen Abschlüssen hinreißen. Zudem zeigte Jan Dirk Alfs eine bärenstarke Torwart-Leistung. Das Team belohnte sich bis zur Pause mit einer 15:12 Führung. Die Gäste, die mit nur neun Spielern angereist waren, kamen auf 15:16 heran (34.). Ein Weckruf für die Gastgeber. Clever, indem sie das Tempo variierten und die Angriffe ruhig und geduldig herausspielten, bauten sie ihre Führung binnen fünf Minuten auf fünf Treffer aus und fuhren einen klaren Sieg ein.

TS Hoykenkamp – TSG Hatten/Sandkrug II 28:29 (16:16). Beide Mannschaften gingen sehr aggressiv, aber keinesfalls unfair, zu Werke. Dennoch standen am Ende drei rote Karten zu Buche. Zunächst mussten Frerk Struckmann (29.) und Lukas Schönbohm (38.) von der TSG Hatten/Sandkrug mit Rot (o.B.) auf der Tribüne Platz nehmen. Sekunden vor Schluss erwischte es dann den Hoykenkamper Sebastian Rabe. Er sah wegen eines Foulspiels die blaue Karte, die einen Bericht nach sich zieht. Trainer Matthiesen kündigte einen Einspruch an. Die TSH musste wieder auf fünf verletzte Spieler verzichten. Dennoch erwischten die Hausherren den besseren Start und führten nach zwölf Minuten 8:4. Anschließend scheiterten die Akteure ein ums andere Mal am überragenden Gästetorhüter Marcel Balster. Die TSG fand nun immer besser ins Spiel. Richtig spannend wurde es in der Schlussminute Christoph Müller-Hill hatte sein Team mit 28:27 in Führung geworfen, Hannes Ahrens kassierte eine Zeitstrafe. Postwendend glich Lars Kampmann zum 28:28 aus. Es folgte der Feldverweis gegen Rabe. Kampmann traf vom Siebenmeterpunkt zum 29:28.

HSG Hude/Falkenburg – SV Eintracht Wiefelstede 40:26 (20:12). Rundum zufrieden zeigte sich Spielertrainer Martin Wessels nach dem Schlusspfiff. „So langsam macht sich die Trainingsarbeit bezahlt“, sagte der Coach. „Wir können jetzt, nachdem einige Verletzte zurückgekehrt sind, noch variabler spielen“. Nach gutem Start und einer 4:1-Führung (5.) schlossen die Gäste zum 3:5 auf, aber eine Manndeckung gegen den Rückraumlinken Jan Reese, zahlte sich aus. Die HSG lag bereits zur Pause deutlich vorne. Auch den zweiten Durchgang dominierten die Hausherren. Die Hude/Falkenburg hat so Anschluss an die Spitzengruppe in der Liga gewonnen.