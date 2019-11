Delmenhorst. Zwei Erfolge für die Handball-Landesligisten der HSG Delmenhorst. Die zweite Mannschaft der Herren gewann mit 25:24 gegen die HSG Stuhr. Die Frauen siegten auswärts bei Komet Arsten mit 29:25.

Nach dem knappen 28:26-Sieg in der Vorwoche bei der SVGO machte es die HSG Delmenhorst II auch dieses Mal sehr spannend. Vor eigenem Publikum gelang Christoph Meyer-Ebrecht in der letzten Spielminute der Siegtreffer zum 25:24 (11:10). Bis dahin hatten beide Teams auf Augenhöhe agiert.

Silas Schumacher im Tor

Die Delmenhorster hatten dabei den schlechteren Start erwischt und lagen nach einigen technischen Fehlern schnell 0:3 (4.) zurück. Vor allem dank eines starken Mike Krause im Tor schaffte Torsten Gaertner nach zwanzig Minuten mit dem 7:6 die Wende. Nach Wiederbeginn erhöhten die Gastgeber das Tempo und legten nach 35 Minuten durch Bastian Schäfer das 15:11 vor. Doch wie in der ersten Halbzeit vergaben die Akteure anschließend reihenweise gute Tormöglichkeiten. Die routinierten Gäste ließen sich nicht lange bitten, drehten nun ihrerseits die Partie und gingen in der 50. Minute 21:19 in Führung. Trainer HSG-Trainer Adrian Hoppe nahm eine Auszeit und stellte sein Team neu ein. Zudem wechselte er Torhüter Silas Schumacher, der zum Kader der ersten Herren gehört, ein. Schumacher zeigte gute Paraden, hielt in der Schlussminute das Unentschieden fest, ehe Meyer-Ebrecht den Siegtreffer erzielte. Mit 6:10 Punkten haben die Delmenhorster sich den Anschluss an das Mittelfeld erkämpft und belegen Platz neun. Die zwei Punkte waren enorm wichtig, denn am kommenden Wochenende wartet mit der SG Achim/Baden II einer der Meisterschaftsfavoriten auf die Mannschaft der HSG II.

Fünf-Tore-Vorsprung zur Pause

Mit einem 29:25 (19:14) Sieg kehrte die HSG Delmenhorst vom Tabellennachbarn TuS Komet Arsten zurück. In der letzten Woche konnten die Renken-Schützlinge mit ihrer Leistung nicht überzeugen dieses sollte in Arsten besser gemacht werden. In der Anfangsphase konnte das Vorhaben noch nicht richtig umgesetzt werden und die Gastgeberinnen zogen mit 7:4 in Führung. Nach zehn Minuten kam die HSG immer besser ins Spiel, holte den Rückstand auf und erspielte sich bis zur Pause einen fünf Tore Vorsprung. In der zweiten Hälfte fiel es den Gästen immer schwerer zu Torerfolgen zu kommen und somit kam der Gegner auf zwei Treffer gefährlich heran. Mit einer kämpferischen Leistung ließ die HSG es nicht zu, das die Gastgeberinnen das Spiel drehen konnten. In der Schlussphase war die Renken Sieben voll konzentriert und nutzte ihre Chancen zum Sieg.