Delmenhorst. Gleich vier Partien muss in der 1. Fußball-Kreisklasse abgesagt werden. Tabellenführer FC Hude II kassierte beim Harpstedter TB seine zweite Auswärtsniederlage der Saison.

Die Situation an der Tabellenspitze der 1. Fußball-Kreisklasse bleibt spannend. Spitzenreiter FC Hude II verlor beim Verfolger Harpstedter TB mit 3:1. Dagegen holte der Tabellenzweite SV Achternmeer einen Punkt beim 3:3 gegen die Beckeln Fountains. Gleich vier Partien mussten abgesagt werden.

Harpstedter TB II – FC Hude II 3:1. Das 1:3 war erst die zweite Auswärtsniederlage für den FC Hude II in dieser Saison. „Das war eine ganz schlechte Partie von uns“, sagte Hude Trainer Bengin Barispek. Wie so oft in den letzten Wochen kassierte der FCH ein frühes Gegentor. Daniel Lasarsch traf zum 1:0 für den HTB. Das 2:0 durch Fabian Engeln (39.) war ein Torwartfehler von Hudes Marvin Müller. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel und erzielten durch Lucas Bischke den Anschlusstreffer. Aber Janek Lambertz machte für die Gastgeber mit dem 3:1 alles klar. „Die Harpstedter machen drei Tore aus drei Chancen“, sagte Barispek und trauerte der einen oder anderen Chance hinterher.

SV Tungeln – FC Hude III 1:4. Das Hinspiel in Hude ging mit 6:0 noch an den SV, aber diesmal spielte Hude III wie aus einem Guss. Dabei war die erste Halbzeit zunächst ausgeglichen. „Wir waren einfach saueffektiv“, freute sich FCH-Coach Dennis Bürmann. Robert Lubczynski erzielte die 1:0-Führung. Nur sieben Minuten später schoss Patrik Westermann das 2:0. Pech dann für die Heimmannschaft. Ein Eigentor von Niklas Janzen (34.) sorgte für das 3:0. In der 38. Minute dann Strafstoß für Hude, den Lubczynski mit seinem zweiten Treffer sicher zum 4:0 verwandelte. Nach der Pause machte Hude nur noch das nötigste. „Du musst schließlich nicht ins offene Messer laufen“, so Bürmann. So bekam Tungeln die Chance auf den 1:4-Ehrentreffer den Jonas Knoblauch (67.) markierte.

SV Achternmeer – Beckeln Foutains 3:3. Die Fountains gingen schon in der fünften Minute durch Jonas Evers in Führung. Es dauerte bis zur 34. Minute bis Rune Schneider zum Ausgleich traf. Kurz nach der Pause schlug dann die Stunde von SV-Goalgetter Robin Johanning. Per Doppelpack stellte er auf 3:1 (53./63.). Der zweite Treffer kam vom Elfmeterpunkt. Für den besten Torjäger der Kreisklasse die Saisontore 18 und 19. Achternmeer schaffte es nicht, die Führung über die Runden zu bringen. Erneut Evers (74.) und Malte Sander (80.) retteten den Fountains immerhin noch einen Auswärtspunkt.