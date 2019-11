Hude. Perfektes Wochenende für den TV Hude II. Das Team um Dietmar Scherf feierte in der Tischtennis-Verbandsliga am Doppelspieltag Siege gegen TuSG Ritterhude und Eintracht Hittfeld.

Die Tischtennisspieler des TV Hude II haben am Wochenende alle Erwartungen übertroffen. Der Verbandsligist sicherte sich an seinem Doppelspieltag die optimale Ausbeute von 4:0 Punkten. Die Partien bei der TuSG Ritterhude (9:4) und gegen Eintracht Hittfeld (9:2) wurden ziemlich deutlich gewonnen.

Aktuell auf Tabellenplatz vier

Die Huder Zweitvertretung hat mit ihren Erfolgen gegen zwei direkte Konkurrenten um einen Nichtabstiegsplatz kräftig hingelangt. Kein Akteur hätte vor dem Wochenende von zwei Siegen zu träumen gewagt. Dementsprechend groß war die Freude im Lager der Hiesigen. Mit 6:4 Punkten und Tabellenplatz vier steht die Truppe im Abstiegskampf derzeit sehr gut da.

"Am Tisch richtig bissig"

„Vier Punkte aus diesen zwei Spielen ist für uns natürlich ein Traum“, strahlte Hudes Routinier Dietmar Scherf. Was seine Crew vor einigen Wochen beim überzeugenden 9:1-Heimsieg gegen den Hundsmühler TV schon an Leistung abgerufen hatte wurde jetzt mit den zwei tadellosen Vorstellungen in Ritterhude und daheim gegen Hittfeld nahtlos fortgesetzt. „Wir sind zur Zeit am Tisch richtig bissig und alle gut in Form. Vermutlich ist es das, was uns im Moment gegenüber anderen Mannschaften auszeichnet“, erklärte Scherf.

Chancenauswertung brutal effektiv

Neben Motivation und Einsatzfreude passen bei Hude Zwo aktuell noch mehr Teile perfekt ins Puzzle. In Ritterhude war die Chancenauswertung, wie schon vor einigen Wochen gegen Hundsmühlen, brutal effektiv. In diesem Auswärtsspiel harmonierten die Doppel erneut perfekt. Mit einer 3:0-Führung verpasste der TVH den Hausherren früh einen empfindlichen Schlag. Kurz darauf stand es sogar 6:0 für den Gast. Neben Finn Oestmann, der sich ungefährdet gegen Sebastian Heimbrock in vier Abschnitten durchsetzte, behielten auch Uwe Schmitt (gegen Andre Binder) und Dietmar Scherf gegen Maxime Meger in engen Fünfsatzspielen einen kühlen Kopf. Mit diesem stattlichen Vorsprung im Rücken geriet der Turnverein auf dem Weg bis zum 9:4-Triumph nicht mehr in Gefahr.

Verheißungsvoller Start

Mit noch mehr Selbstvertrauen im Rücken konnte die Huder Riege nun am Sonntag entspannt in der Hoheluchthalle die Gäste von Eintracht Hittfeld empfangen. Auch die Hittfelder hatten am Vortag gegen Ritterhude gewonnen. Die Rivalen hätten demnach mit jeweils 3:1 Punkten an ihrem Doppelspieltag bereits sehr gut leben können. An den Tischen wurde aber schnell deutlich, dass die Männer vom Klosterort „mehr“ wollen. Wieder kamen Frontmann Oestmann und Co. verheißungsvoll aus den Startblöcken. Aus einer 2:0-Führung des TVH machten die Gäste vorübergehend ein 2:2. Danach hielten die Gastgeber die Zügel aber wieder ganz fest in Händen und reihten Sieg an Sieg. Das hohe Endergebnis von 9:2 brachte am Schluss jeden Huder Spieler zur Verzückung. Fazit: Wenn es läuft, dann läuft es eben. Selbst Reservist Alexander Hilfer, der seit rund 1,5 Jahren keinen einzigen Ball mehr gespielt hatte, gewann sein Einzel gegen Peter Pubanz. Ein Comeback nach Maß.