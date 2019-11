Delmenhorst. In der Fußball-Kreisliga ist der Harpstedter TB der klare Sieger des Spieltags. Der neue Tabellendritte gewann beim TSV Großenkneten mit 5:0. Vier Spiele fielen aus.

Vier Spielausfälle – darunter der Gipfel SV Atlas II gegen Ahlhorn – haben das Programm in der Fußball-Kreisliga deutlich dezimiert. Nur vier Partien fanden statt. Der Harpstedter TB siegte im Duell der Tabellennachbarn mit dem TSV Großenkneten klar und zog in der Tabelle vorbei auf Platz drei.

TV Munderloh – TSV Ganderkesee 2:1. Beide Teams hatten vor dem Spiel 26 Punkte auf dem Konto, ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“. Den besseren Start hatten die Gäste, die in der zwölften Minute einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Aber Giovianni D’Elia vergab. „Dann sieht es vielleicht anders aus, wenn wir in Führung gehen“, meinte TSV-Coach Stephan Schüttel. Stattdessen machte Simon Punke (40.) kurz vor der Pause das 1:0 für Munderloh. Zwar gelang D’Elia in der 60. Minute nach einem abgefälschten Schuss aus der zweiten Reihe der Ausgleich, doch Ralf Kruse markierte das 2:1 für die Hausherren (73.). „Wir waren eben nicht so gut wie zuletzt“, sagte Schüttel, der sich auf die Winterpause freut, um „die Angeschlagenen im Team wieder fit zu kriegen“.

VfL Stenum II – VfL Wildeshausen II 2:0. Ein Sieg, der Stenum II erstmal Luft im Abstiegskampf verschafft. Mit 17 Punkten haben die Mannen von Trainer Frank Radzanowski jetzt sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Schon in der ersten Halbzeit machte der VfL alles klar. Maximilian Bradler sorgte nach einem Konter aus dem Gewühl im Strafraum für die frühe Führung (8.). Von Bradler kam auch die Vorlage für das 2:0. Über Rechtsaußen brachte er den Ball zu Jonas Genzen, der per Hacke einnetzte. Radzanowski geriet nach dem Spiel ins Schwärmen: „Das war unser bestes Spiel der Saison. Man darf nicht vergessen, das Wildeshausen mit Leuten wie Ole Lehmkuhl aus der Landesliga gespielt hat.“

TSV Großenkneten – Harpstedter TB 0:5. „Das war ein Statement“, war HTB-Trainer Jörg Peuker voll des Lobes für sein Team. Allein seine Innenverteidiger hätten „100 Prozent“ Zweikampfquote gehabt. Aber auch das Offensivpersonal der Gäste präsentierte sich in Topform. Nils Klaassen brachte den HTB mit seinem Doppelpack (16./51.) auf die Siegerstraße. Niklas-Marvin Fortmann erzielte binnen drei Minuten (68./70.) den nächsten Doppelpack zum 4:0. In der Nachspielzeit erhöhte Onno Bolling dann per Elfmeter auf 5:0 (91.). „Ich hoffe, dass wir die nächsten beiden Spiele in dieser Woche noch machen dürfen“, so Peuker.

VfR Wardenburg – FC Huntlosen 2:2. Das einzige Unentschieden am Wochenende sah zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. Der erste Abschnitt gehörte ganz klar dem FC. Stefan Merz schnürte einen Doppelpack (20./37.). Damit ging Huntlosen mit einer sicheren Führung in die Pause. Danach brachte ein Eigentor von Niko Eilks (49.) die Wardenburger wieder zurück in die Partie. Dank Sebastian Vogelsang kam der VfR noch zum Ausgleich (69.) und zum ersten Punkt nach zwei Pleiten.