Delmenhorst. Die Heimserie des TuS Heidkrug hat gehalten. Auch im achten Bezirksliga-Heimspiel in Folge blieb das Team von Trainer Selim Karaca ungeschlagen. Gegen den SV Tur Abdin hieß es am Ende 1:1.

Tore, die vom bekanntesten Punkt des Fußballfeldes aus erzielt wurden, haben für das 1:1 (0:0) im Bezirksliga-Ortsderby TuS Heidkrug gegen SV Tur Abdin gesorgt. Sowohl Gästespieler Can-Dennis Blümel (59.) als auch der TuS-Aktive Niklas Bädjer (73.) verwandelten ihre Elfmeter am Freitagabend vor 150 Zuschauern sicher. Mit der alles in allem gerechten Punkteteilung baute Aufsteiger Heidkrug seine imponierende Heimserie aus. Auf eigener Anlage erreichte das Team, das zwei Tage vor dem Derby den TSV Abbehausen mit 3:2 bezwang, sechs Dreier und zwei Unentschieden.

Heidkrug ist in der Bezirksliga angekommen

Das Hinspiel verlor Heidkrug am 4. August mit 0:3. In der zweiten Runde des Bezirkspokals hieß es drei Tage später am Bürgerkampweg sogar 0:4 – Ergebnisse, die belegen, dass der Neuling anfangs Lehrgeld zahlen musste. Mittlerweile ist er in der Bezirksliga angekommen und fühlt sich in der oberen Tabellenhälfte recht wohl.

Der Matchplan ist aufgegangen

TuS-Trainer Selim Karaca sprach von einem Matchplan („Tief stehen, Konter setzen“), der aufgegangen sei. Heidkrug sei die bessere Mannschaft gewesen und hätte aufgrund des Chancenverhältnisses einen Sieg verdient gehabt. „Für unsere Ansprüche haben wir zu wenig gezeigt“, betonte Tur Abdin-Coach Andree Höttges. „Wir bringen uns durch eine dumme Aktion, die zum Elfmeter geführt hat, um den Erfolg, der aber nicht gerecht gewesen wäre. Wenn man die Leistung nicht abruft, kann man keine Spiele gewinnen. Wir haben keinen guten Fußball angeboten.“

Dennis Thüroff spiele überragend

Die erste Chance des Nachbarderbys bot sich Heidkrugs Marvin Lohfeld, dessen Schuss Marc Ibrahim parierte (16,). Auf der anderen Seite hielt Maximilian Hiller vier Minuten später einen Schuss von Justin Lentz. Die Hausherren erarbeiteten sich im ersten Abschnitt ein Übergewicht und wirkten zielstrebiger. Die Spieler des SV Tur Abdin, bei dem Dennis Thüroff eine überragende Leistung zeigte, ließen ihren Gegnern wiederholt zu viel Raum.

Gut leitender Unparteiischer

In der zweiten Halbzeit erhöhte sich die Anzahl der Torchancen. Der TuS stand durch Lohfeld (46.) und Luca Reinhold (49.) vor der Führung, doch diese gelang in der 59. Minute den Düsternortern: Nach einem Foul an Simon-Josef Matta zeigte der gut leitende Unparteiische Christoffer Melzer auf den Punkt und Blümel brachte seine Elf in Führung. In der 73. Minute gab es für die Platzherren ebenfalls einen berechtigten Elfmeter: Nachdem Waldemar But zu Fall gebracht wurde, traf Bädjer zum 1:1.

Aho Hanno musste für Abdin ins Tor

In der 82. Minute parierte Ibrahim einen Schuss des eingewechselten Lennard Stöver. Sieben Minuten später stand Tur Abdins Schlussmann erneut im Blickpunkt: Er meisterte einen von Florian Bartels getretenen Ball in glänzender Manier, prallte bei dieser Aktion gegen den Pfosten, verletzte sich und musste den Platz verlassen. Für ihn stellte sich Aho Hanno zwischen die Pfosten. Er erledigte seine Aufgabe gut und der SV Tur Abdin, der sein Auswechselkontingent bereits erschöpft hatte, ließ in der Nachspielzeit nichts mehr anbrennen.