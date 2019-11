Delmenhorst. Eva Richter (TSG Hatten-Sandkrug) und Malea Krüger (TSV Ganderkesee) haben bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Jugend 2019 in Hundsmühlen die einzigen Medaillen für die Kreisspielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land gewonnen.

Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Jugend 2019 in Hundsmühlen gab es für den Nachwuchs aus der Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land wenig zu holen. Trotz ansprechender Leistungen waren nicht mehr als zwei Medaillen im Doppel drin. Lediglich bei den Jüngsten, in den Klassen der elfjährigen Mädchen und Jungen, konnten SG-Aktive im Einzel im Vorderfeld mitmischen. Die breite Masse kam über die Vorrunde nicht hinaus. Im Doppel reichte es im Idealfall zum Viertelfinale. „Unterm Strich haben wieder die absoluten Topleistungen gefehlt“, meinte Kreisjugendwart Dennis Stelljes.

Aus im Viertelfinale

In der Konkurrenz der Jungen 11 hatte der Landkreis Oldenburg im Einzel lange zwei heiße Eisen im Feuer. Matteo Krüger vom TSV Ganderkesee und Adrian Schwemmle vom VfL Stenum schieden erst im Viertelfinale aus. Knapp den Bronzerang verpasste Matteo Krüger, der gegen den späteren Drittplatzierten Jonathan Bätzel (SV Wissingen) in fünf Sätzen unterlag. Adrian Schwemmle traf in der Runde der letzten Acht auf den Turnierfavoriten und späteren Bezirksmeister Henrik Fries aus Jever. Seine 0:3-Niederlage war deshalb keine Überraschung.

Silber und Bronze im Doppel

Bei den Mädchen 11 überstand die Sandkrugerin Eva Richter als Einzige die Gruppenphase, ehe sie im Viertelfinale gegen die spätere Silbermedaillengewinnerin Charlotte Sokolowski (STV Wilhelmshaven) ausschied. Im Doppel schrammte Malea Krüger vom TSV Ganderkesee mit Lea Petermann (SuS Rechtsupweg) nur um Haaresbreite am Gewinn des Bezirksmeistertitels vorbei. Das Duo verlor das Finale im Entscheidungssatz mit 10:12 gegen Sara Poppe und Jayke Janssen (SV Potshausen). Bronze gewann Eva Richter mit Tialda Visbeck von der Spielvereinigung Oldendorf.