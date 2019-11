Delmenhorst. Nur zwei Vereine waren bei den Kreismeisterschaften Halle der Bogenschützen dabei: Bogensport Delmenhorst und Sagitto Delmenhorst. Das beste Ergebnis schoss Ulf Opitz.

Sechs Titel für Bogensport Delmenhorst, drei Titel für Sagitto Delmenhorst – das war das Ergebnis der „Kreismeisterschaften Halle 2020“ der Bogenschützen. Ausrichter war Sagitto in der Pestalozzi-Halle. „Wie in den letzten Jahren auch schon, hatten die restlichen Vereine des Schützenkreises keine Schützen gemeldet, sodass der Teilnehmerkreis mit 16 Aktiven recht überschaubar war“, berichtete Sagitto-Schütze Ulf Opitz.

Opitz war einer der vier Aktiven seines Vereins, der Kreismeister wurde. Er kam in der Seniorenklasse mit dem Recurve-Bogen auf 535 Ringe. Das war auch das höchste Ergebnis des gesamten Turniers. Robert Zahn (Master männlich) mit 516 Ringen und Jutta Schneider-Borns (Master weiblich) mit 506 Ringe holten mit ihren Recurve-Bögen die weiteren Kreismeistertitel für den ausrichtenden Club.

Für Bogensport Delmenhorst traten elf Schützinnen und Schützen an. Der Wettkampf wurde in zwei Durchgängen (jeweils 30 Pfeile, in Passen à drei Pfeile auf Scheiben in 18 Meter Entfernung) ausgetragen, berichtete Bogensport-Presswartin Cornelia Siebert. „Ganz besonders freuen wir uns, dass unser neues Mitglied Hella Möller mit 82 Jahren den dritten Platz in der Klasse Blank Master weiblich holte“, erklärte sie. Monika Jentges siegte derweil in den Klassen Blank Master weiblich mit 516 Ringen und Compound Master weiblich mit 530 Ringen. Jurij Nowicki (Compound Herren, 532), Jens Wielanczyk, (Recurve Herren, 483), Jens Liebich (Blank Herren, 450) und Jens Siebert (Blank Master, 493) waren ebenfalls für Bogensport erfolgreich.

Alle elf Bogensport-Schützen und die meisten Sagitto-Aktiven haben sich für die „Bezirksmeisterschaft Bogen Halle 2020“ in Wildeshausen qualifiziert. Außer um die Titel werden dort über die entsprechenden Limitzahlen auch Startplätze für die Landesmeisterschaften vergeben, die am 18./19. Januar in Bersenbrück stattfinden, berichtete Siebert.