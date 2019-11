Delmenhorst. Zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bezirksliga empfängt der SV Baris Delmenhorst am Sonntag BW Bümmerstede. Der VfL Stenum spielt bei Frisia Wilhelmshaven und der FC Hude tritt beim TuS Obenstrohe an.

Der SV Baris Delmenhorst ist rechtzeitig zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bezirksliga wieder in der Spur. Nach drei Siegen in Folge steht das Team von Interims-Trainer Baris Caki im Mittelfeld der Tabelle. Am Sonntag, 14.30 Uhr, empfängt man Zuhause an der Lerchenstraße den Vorletzten BW Bümmerstede. Caki: „Ich sehe das Team nicht so schwach, nur weil sie da unten herumdümpeln.“ Auf alle Fälle dürfe man die Gäste nicht unterschätzen.

Personell sieht es laut Caki ganz gut aus. Stürmer Dennis Kuhn wäre nach seiner Sperre aus dem Heidkrug-Spiel zwar wieder einsetzbar, steht aber nicht im Kader. Mit Blick auf das Wetter meint Caki: „Ich hoffe, dass wir spielen und da anknüpfen, wo wir zuletzt aufgehört haben.“

Den VfL Stenum erwartet am Sonntag mit Frisia Wilhelmshaven der Tabellenzweite. Anpfiff an der Freiligrathstraße ist bereits um 13.15 Uhr. „Wir frühstücken um 9 Uhr gemeinsam im Vereinsheim und dann kommt der Bus“, sagt VfL-Trainer Thomas Baake. Er sieht Frisia ganz klar als schweren Brocken. „Beide Mannschaften kennen sich gut, aber ich denke, dass Frisia noch einen Tick stärker geworden ist“, so Baake der in den kommenden Wochen urlaubsbedingt auf Kristian Bruns verzichten muss. Dafür kehrt Fynn Dohrmann in den Kader zurück.

Für den FC Hude gilt es, die 1:2-Heimniederlage gegen Tur Abdin vom vergangenen Sonntag richtig wegzustecken. Darum appelliert Trainer Lars Möhlenbrock auch an seine Mannschaft: „Obenstrohe und Abbehausen werden zwei wichtige Spiele. Obenstrohe ist auf Augenhöhe – und gegen Abbehausen müssen wir zwingend gewinnen.“ Das erste von zwei Auswärtsspielen in Folge wird am Sonntag, 14 Uhr, beim TuS Obenstrohe angepfiffen. Ein entspannterer Rückrundenauftakt sieht deutlich anders aus.