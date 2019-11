Delmenhorst. Start in die Hallensaison 2019/20 der Hockey-Oberligen: Der Herren des HC Delmenhorst treten bei Hannover 78 II an, die Damen gastieren beim Bremer HC II.

Wenn man sich dieser Tage mit Verantwortlichen des Hockey-Clubs Delmenhorst (HCD) über die bevorstehenden Auftaktspiele der Herren und Damen unterhält, fällt wiederholt der Begriff „Wundertüte“. Dahinter verbirgt sich die Tatsache, dass die Oberliga-Aufsteiger bei Zweitvertretungen starten. Da zu diesem frühen Saisonzeitpunkt oftmals noch nicht geklärt ist, welche Aktive zu welchen Mannschaften gehören, ist damit zu rechnen, dass Spieler aus den Regionalligateams an diesem Sonntag die Gastgeber des HCD verstärken.

Die HCD-Herren laufen um 15 Uhr bei Hannover 78 II auf. Die Damen stellen sich bereits ab 11 Uhr beim Bremer HC II vor.

47-jähriger Torhüter Torsten Stöver

Mit Maximilian Meyer, Tim Speer und Ramon Müller beklagte Herrentrainer Henning Bremer zuletzt drei Verletzte. Auf der anderen Seite präsentiert er mit den Rückkehrern Jan Ahrens (zuletzt Berlin) und Benjamin Schütt (berufsbedingte Pause) sowie dem 47-jährigen Torhüter Torsten Stöver, der vom Hanseatischen HC kam, drei Zugänge. „Mit diesen Spielern bekommen wir Erfahrung dazu“, sagt Bremer, dem auch der zuletzt verletzte Malte Tönjes wieder zur Verfügung steht. Der Coach hofft, dass das Team auch von den Torjägerqualitäten eines Stephen Kramer, der aus beruflichen Gründen aussetzte, profitieren kann.

Nach dem vereinseigenen Hannes-Wendt-Turnier betonte Bremer: „Wir spielen uns ein und sind auf einem guten Weg.“ Favoriten, so der Coach, seien der Club zur Vahr und der Bremer HC.

Wichtige Spielerinnen verletzt

Den Damen des HCD, bei denen Ulli Hader auf dem Trainerstuhl sitzt, gelang als Verbandsliga-Zweiter aufgrund des Verzichts des HC Horn der Sprung in die Oberliga. Wichtige Spielerinnen stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Hader, der sich über die Rückkehr ehemaliger HCD-Spielerinnen freut, spricht von einem „ganz, ganz schweren Auftakt“.

„Einsätze in der zweiten Damenmannschaft sollen jüngeren Spielerinnen den Aufstieg in die Erste erleichtern“, teilt HCD-Pressesprecher Thomas Hinz mit. Die Damen II bilden mit dem SC Weyhe eine Spielgemeinschaft und treten in der Verbandsliga an. Erste Gegner sind am Sonntag in der Bremer Halle am Vorkampsweg der gastgebende HC Horn (15.50 Uhr) und der Club zur Vahr II (17 Uhr). Die Herren II des HCD, die der 3. Verbandsliga angehören, bestreiten erst am Sonntag, 24. November, ihre ersten Punktspiele.