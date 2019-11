Delmenhorst. Die Tischtennisspieler des TV Hude II sind an diesem Wochenende in zwei Verbandsliga-Punktspielen gefordert. Sie wollen sich in den Partien bei der TuSG Ritterhude und gegen Eintracht Hittfeld wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg holen.

Die Verbandsliga-Tischtennisspieler des TV Hude II stehen vor einem richtungweisenden Wochenende. Im Abstiegskampf schmettern sie an diesem Samstag ab 14 Uhr bei der TuSG Ritterhude und an diesem Sonntag ab 13 Uhr im Heimspiel gegen Eintracht Hittfeld (Halle Hohelucht) um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Geringe Abstände im Tabellenkeller

Schon in den zurückliegenden drei Spielzeiten galten für die Duelle gegen Ritterhude und Hittfeld die gleichen Maßstäbe: Wer angelt sich die Punkte und kommt damit dem großen Ziel Klassenerhalt näher? Alle Mannschaften ab Platz fünf und tiefer sind derzeit in den Kampf um den Ligaverbleib involviert. Den Fünften Ritterhude (4:6 Zähler) trennen vom Zehnten und Letzten Hundsmühler TV (2:10) nur zwei Pluspunkte. Daher muss die auf Rang acht liegende Huder Reserve mit ihren 2:4 Punkten an jeden Spieltag "liefern".

Die vergangenen drei Duelle an den Tischen in Ritterhude waren aus TVH-Sicht ganz eng. Einmal siegten die Gastgeber mit 9:7, zweimal trennte man sich mit einem 8:8. Der TVH möchte an diesem Samstag gerne an seinen 9:1-Erfolg vom 25. Oktober gegen Hundsmühlen anknüpfen. In dieser Partie trat die Truppe um Spitzenspieler Finn Oestmann als perfekte Einheit auf.



TV Hude II strebt drei Punkte an

Am Sonntag gegen Hittfeld wollen die Huder in der kleinen Hoheluchthalle ihren Heimvorteil nutzen. Die Partie dürfte zu einem Duell auf Augenhöhe werden. Die "Unberechenbaren" aus Hittfeld stehen mit 4:8 Punkten auf Platz sechs und müssen vorweg am Freitag ebenfalls gegen Ritterhude antreten. Nach diesem Doppelspieltag wird sich das Bild in der unteren Hälfte der Verbandsliga-Tabelle verändert haben. "Wenn wir uns von unten absetzen wollen, dann müssen wir aus den beiden Spielen drei Punkte holen", erklärt Oestmann, für den in diesen Tagen eigentlich etwas ganz anderes im Vordergrund steht als Tischtennis: Hudes Nummer eins steht im Stress wegen diverser Prüfungsvorbereitungen.