Hude. Beim Tabellennachbarn MTV Tostedt wollen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg am Sonntag ihren nächsten Sieg einfahren. Trainer Lars Osterloh kann mit seinem kompletten Kader planen.

Die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg wollen am morgigen Sonntag beim MTV Tostedt (17 Uhr, Halle Schützenstraße) an die gute Vorstellung anknüpfen, die ihnen den Oberliga-Sieg über die SG Friedrichsfehn/Petersfehn (21:19) vor einer Woche eingebracht hat. „Wenn wir unsere Leistung vom letzten Wochenende erneut bestätigen können, haben wir gute Chancen, das Spiel erfolgreich zu gestalten“, meint HSG-Coach Lars Osterloh.

Abwehr ist der Schlüssel zum Erfolg

In dem Spiel gegen das Team aus dem Landkreis Harburg trifft Hude/Falkenburg auf einen Gegner, der in der zurückliegenden Saison noch in der Oberliga Niedersachsen beheimatet war und dort in der Abschlusstabelle den achten Platz belegte. Gegenwärtig liegt Tostedt bei gleicher Punktzahl, aber schlechterem Torverhältnis auf Rang fünf, einen Platz hinter der HSG. „Tostedt ist sehr heimstark und für uns noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt“, sagt Osterloh, der gleichwohl mit einigem Optimismus dem Spiel entgegensieht. „Unsere Abwehr ist der Schlüssel zum Erfolg: Wenn die steht, wird es für jeden Gegner schwer.“ Immerhin kann er am Sonntag auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. „Ein paar Spielerinnen sind zwar noch leicht angeschlagen, aber das dürfte bis Spielbeginn weitgehend auskuriert sein“, so Osterloh.