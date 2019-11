Dinklage. Für Fritz Janßen von der TSG Hatten-Sandkrug waren die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften ein voller Erfolg. In der Altersklasse Ü70 gewann er Gold im Einzel und im Doppel.

Von den Senioren-Bezirksmeisterschaften der Herren in Dinklage gibt es viele positive Resultate zu vermelden. Neben Titeln und Medaillengewinnen schaffte eine Reihe von Spielern als Platzierte unter den besten Sechs außerdem den Sprung zu den weiterführenden Landesmeisterschaften.

Holger Lebedinzew siegt in der Ü60-Klasse

Im Einzel kehrte ein Oldie aus der hiesigen Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land mit einer Goldmedaille aus Dinklage zurück. Das war bei den Ü70 Fritz Janßen von der TSG Hatten/Sandkrug. Dieser mutierte zum „Doublegewinner“. Denn auch im Doppel mit Andreas Maleika (Eintracht Nüttermoor) landete Janßen ganz oben auf dem Podest. Sehr erfolgreich war in der Ü60-Klasse Holger Lebedinzew. Der Hoffnungsträger vom TV Hude belegte im Einzel Platz drei und wurde im Doppel neuer Bezirksmeister an der Seite von Ludger Engelmann (BV Essen).

Zweimal Edelmetall für die TS Hoykenkamp

Mit zweimal Edelmetall traten auch in der „Veteranen-Klasse“ Ü80 zwei Altmeister von der TS Hoykenkamp den Heimweg an. In einer spannenden Einzelklasse mit fünfköpfigen Feld wurde im Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt. Am Schluss musste Jürgen Strodthoff mit 3:1-Siegen nur dem vom Satzverhältnis besseren Wolfgang Wenk (TuS Hilter) den Vortritt lassen. Wenk gewann zudem den direkten Vergleich, bezog seine einzige Turnierniederlage aber gegen Hoykenkamps Heino Witte, der mit 2:2-Erfolgen den Bronzerang belegte. Als Krönung sehr erfolgreicher Meisterschaften holte das TSH-Duo Gold im Doppel. Das Endspiel gewannen beide mit 3:0 gegen Peter Achenbach und Ernst Weyland von der SG Gauerbach bzw. STV Barßel.

Zwei weitere Medaillengewinne im Doppel rundeten das gute Abschneiden der lokalen Teilnehmer ab. Thomas Mauczik vom TSV Großenkneten holte bei den Ü50 Bronze an der Seite von Frank Engels (SV Potshausen). Silber in der Kategorie Ü70 gewann der Sandkruger Erwin Richter mit Günter Pfeifer vom TTC Norden.