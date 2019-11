Delmenhorst. Die neusten Randnotizen aus der Fußball-Szene: Eine Auswärtsserie in der Oberliga und treffsichere Delmenhorster Oldies.

Drei Atlas-Auswärtsspiele in Serie. Nach dem 3:1 beim MTV Gifhorn gastiert Oberligist SV Atlas am Sonntag, 14 Uhr, beim Tabellenzwölften FT Braunschweig. Am Sonntag, 24. November, 14 Uhr, geht es nicht ganz so weit in den Süden Niedersachsens – dann tritt der Tabellenzweite beim MTV Eintracht Celle an, der Zehnter ist.

NFV lädt zwei hiesige Talente ein. Marie Sophie Brestrich (SV Tungeln) und Lotta Lorena Drews (Harpstetder TB) gehören zu jenen 18 U14-Juniorinnen, die der Niedersächsische Fußballverband zu einem Gemeinschaftslehrgang mit einer Vertretung des Verbandes Niederrhein eingeladen hat. Der Lehrgang, an dem sich vom 22. bis 24. November Spielerinnen der Jahrgänge 2006 und 2007 beteiligen, steht in der Sportschule Barsinghausen auf dem Programm. Die Teams bestreiten zwei Testspiele gegeneinander.

C-Jugend will Stenumer Trio komplettieren. Nach den A- und B-Jugendlichen des Vereins streben auch die C-Junioren des VfL Stenum das Halbfinale des Pokalwettbewerbs auf Bezirksebene an. Die Elf spielt am Dienstag, 19. November, 19 Uhr, beim führenden Bezirksliga-Konkurrenten SV Hansa Friesoythe, bei dem der Tabellendritte VfL das Punktspiel jüngst mit 4:5 verlor. Olympia Laxten (3:0 gegen JSG Teglingen) und JFC Norden (2:1 über Kickers Emden) haben sich für die Runde der letzten Vier bereits qualifiziert. BW Lohne und Osnabrücker SC treten erst am Samstag, 22. Februar, gegeneinander an.

Landkreis-Derby am 20. November. Für das Spiel der Bezirksliga-B-Junioren des VfL Wildeshausen gegen FC Hude, das am Samstag aufgrund der Bodenverhältnisse ausfallen musste, gibt es einen neuen Termin. Das Landkreis-Derby soll am Mittwoch, 20. November, 19 Uhr, stattfinden. Die Vereine haben das Heimrecht getauscht, so dass das Treffen auf dem Huder Kunstrasenplatz stattfindet.

Emily Aslan steht auf Abruf bereit. Die U12-Juniorinnen des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) absolvieren vom 22. bis 24. November in der Sportschule Barsinghausen einen Gemeinschaftslehrgang mit einem Auswahlteam des Verbandes Niederrhein. Trainerin Meike Berger nominierte 14 Spielerinnen der Jahrgänge 2008 und 2009. Emily Aslan, die für den TSV Ganderkesee spielt, steht auf Abruf bereit.

Und zu guter Letzt. In der Torjägerliste der Kreisliga der Altsenioren Ü40 nimmt Maher Malki von Spitzenreiter SV Tur Abdin mit 19 Treffern die erste Position ein. Es folgen die Heidkruger Matthias Rose (TuS I) mit 16 und Matthias Bubert (TuS II) mit 14 Toren.