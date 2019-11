Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Livestreams im Amateurfußball werden immer beliebter. Im Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst geht der VfL Wildeshausen voran. Auch Bezirksligisten sind interessiert, der SV Atlas ist dagegen eher skeptisch.

