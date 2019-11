Delmenhorst. Der Delmenhorster FC spielt in der Badminton-Landesliga eine starke Saison, der Sprung an die Tabellenspitze wurde aber deutlich verpasst. Dafür verschaffte sich die zweite Mannschaft Luft.

Badminton-Landesligist Delmenhorster FC hat am dritten Spieltag in Stade Licht und Schatten gezeigt. Das erste Spiel gewann der Tabellenzweite mit 7:1 gegen die zweite Vertretung des TuS Schwinde. Im Gipfeltreffen mit Schwinde I hatte der DFC deutlich das Nachsehen. In der Verbandsklasse verabschiedete sich der DFC II von der Abstiegszone. Gegen den SVC Wilhelmshaven freute sich der Gastgeber in der Willmshalle über ein 7:1. Der zweite Gegner, BV Varel, trat aufgrund von Ausfällen nicht an.

Landesliga: TuS Schwinde II – DFC 1:7. Die Delmenhorster gewannen ausnahmslos in zwei Sätzen. Ilaria Greco unterlag der Jugendlichen Patricia Reu, der DFC-Mannschaftsführer Frank Eilers ein „starkes Spiel“ attestierte.

DFC – TuS Schwinde 1:7. Gegen den verlustpunktfreien Absteiger aus der Niedersachsenliga, der mit 12:0 Punkten führt, quittierten die Delmenhorster ihre erste Niederlage. Nach dem Erfolg des Damendoppels verloren die Herrenduos im dritten Satz bzw. in der Verlängerung. Im Mixed verletzte sich Frank Eilers erneut am Knie und musste aufgeben. Die drei Herren- und das Dameneinzel gingen an den Ersten. „Wir peilen am Heimspieltag am 24. November gegen Osterbrock und Stade die nächsten Punkte an“, betont Eilers, dessen Team mit 9:3 Zählern Rang zwei belegt.

Verbandsklasse: DFC II – SVC Wilhelmshaven 7:1. „Nach Startschwierigkeiten aufgrund von Ausfällen konnten wir endlich in fast vollständiger Besetzung auflaufen. Lediglich Thomas Nierentz ist noch nicht wieder einsatzfähig“, teilt Mannschaftsführerin Mareike Kretschmann mit. Gegen den Tabellenletzten Wilhelmshaven zeigte der DFC II seine Qualität und lag nach den Doppeln mit 3:0 vorne. Christian Spreng und Romek Firla kamen erstmals in dieser Saison zum Einsatz und gewannen. Den einzigen Punkt gab Julius Dreßen ab. Kretschmann: „Somit stand am Ende ein wohl verdienter und dringend notwendiger 7:1-Sieg.“ DFC II ist mit 4:8 Punkten Sechster. er