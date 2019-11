Delmenhorst. Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV haben ihren zweiten Auswärtssieg der Saison nur knapp verpasst. Sie verloren bei der BG Rotenburg/Scheeßel nach Verlängerung mit 74:82.

Der DTV um Spielertrainer Stacy Sillektis war mit nur acht Spielern nach Scheeßel gereist. Aufgrund der Personalsituation ließ Sillektis sein Team mit einer Zonenverteidigung beginnen, was klar nach hinten los ging. Die BG führte schnell mit 12:4. Danach kamen die Delmenhorster aber immer besser ins Spiel. „Wir haben ein sehr gutes zweites Viertel gespielt“, berichtete Sillektis. Der Lohn war die 35:28-Halbzeitführung. So wie das zweite Viertel dem DTV gehörte, so klar ging das dritte Viertel mit 27:15 an die Hausherren.

Marco Mennebäck mit 32 Punkten

Angeführt vom starken Flügelspieler Marco Mennebäck, der neben 32 Punkten auch noch Malte Sievers grandios verteidigte, schaffte es der DTV bis in die Verlängerung. Hier waren aber die Kräfte der Gäste am Ende, so das die Overtime mit 14:6 deutlich an die BG ging. Überragend auf Rotenburger Seite war Hauke Sievers, der in Verlängerung zwei Dreier erzielte und auf insgesamt 21 Zähler kam.



Sillektis, mit 13 Punkten zweitbester Scorer bei den Devils, haderte nicht lange mit Niederlage: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wenn man sich die Liga ansieht, sind wir im Soll.“