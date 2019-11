Delmenhorst. Wichtiger Auswärtssieg für die HSG Delmenhorst II. Das Team gewann bei SVGO Bremen mit 28:26. Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg gewann deutlich gegen TS Woltermershausen.

Aufatmen bei der HSG Delmenhorst II. Nach großem Kampf siegten die Landesliga-Handballer bei SVGO Bremen mit 28:26 (12:12). Torhüter Kerry Hoppe sah die Rote Karte. Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg feierte einen klaren 33:25 (13:14)-Heimsieg gegen Woltmershausen.

Tempospiel funktionierte ausgezeichnet

Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg startete richtig gut, das Tempospiel funktionierte ausgezeichnet. Sehenswert waren die Anspiele aus dem Rückraum zu Kreisläufer Norman Lachs, der so zu fünf Treffern kam. Eine eigentlich klare 8:4-Führung Mitte der ersten Hälfte wurde vergeben, so kamen die Gäste wieder auf 11:11 heran. Mit 14:13 lagen die Gäste zur Pause knapp vorne. Eine Ansage von Trainer Stefan Buß konnte nach Wiederbeginn nur teilweise umgesetzt werden. Während die Abwehr weiter einfache Gegentreffer kassierte, steigerte die HSG das Tempo noch einmal deutlich. Besonders Keeper Jan-Bernd Döhle drehte auf, er parierte neben zwei Siebenmetern auch die Nachwürfe der Woltmershausener.

Anfangs noch offener Schlagabtausch

Gab es in den ersten zwölf Minuten der zweiten Hälfte noch einen offenen Schlagabtausch, drehten die Landkreisler nach dem 20:21 auf. Die Gäste kamen kaum noch zu Würfen und Döhle vernagelte seinen Kasten förmlich. Jeder Ballgewinn wurde nun entweder über Konter oder über schnelle Kombinationen zu weiteren Treffern genutzt. So war die Partie nach dem Tor von Marcel Typus vom Kreis zum 31:22 bereits sechs Minuten vor dem Ende endgültig entschieden. Auch Coach Stefan Buß zeigte sich mit der zweiten Spielhälfte hoch zufrieden: „Die letzten fünfzehn Minuten spielte mein Team wie entfesselt, doch ich wünsche mir, dass man diese Leistung über 60 Minuten bringt.“

Rote Karte für Kerry Koppe

Im Duell zweier Teams aus dem unteren Tabellenbereich setzte sich die HSG Delmenhorst II bei der SVGO Bremen durch. Einziger Wermutstropfen: Torhüter Kerry Hoppe, wieder einmal großer Rückhalt der HSG, wurde kurz vor Schluss mit einer blauen Karte des Feldes verwiesen. Ein SVGO-Angreifer hatte beim Wurfversuch dem Keeper der Rot-Weißen mitten ins Gesicht geworfen. Hoppe soll daraufhin den Werfer geschubst haben und kassierte wegen Foulspiels die blaue Karte. Die Schiedsrichter haben einen Bericht verfasst. Ob und wenn ja, wie lange Hoppe möglicherweise gesperrt wird, bleibt abzuwarten. Trainer Adrian Hoppe war zufrieden mit seiner Mannschaft, die von Beginn an in der Deckung voll auf der Höhe war. Nach dem 4:4 (7.) übernahm die HSG die Initiative und setzte sich durch Treffer von Jonte Windels (zwei Mal) und Bastian Schäfer auf 7:4 ab. Zur Pause hatte SVGO zum 12:12 ausgeglichen. Nachdem die Gastgeber zum 21:20 (46.) getroffen hatten, warf die HSG drei Treffer in Folge, konnte den Vorsprung aber nicht halten. Die Bremer kamen auf 22:23 heran. Steffen Eilers und Torge Stilke brachten ihre Farben wieder weiter nach vorne. Bastian Schäfer machte mit dem 28:25 (60.) den Sieg perfekt.