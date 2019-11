Delmenhorst. In der Handball-Landesklasse der Männer gab es für die drei hiesigen Mannschaft jeweils einen Sieg, ein Unentschieden sowie eine Niederlage.

Als Tabellenführer war die TS Hoykenkamp zum Zweiten der Handball-Landesklasse Weser-Ems, der HSG Neuenburg/Bockhorn, gereist. Nach Spielschluss hieß es 34:32 für die Hausherren. Damit musste die TSH die Tabellenführung abgegeben. Spitzenreiter Neuenburg/Bockhorn hat nun 12:2 Punkte auf dem Konto, die Turnerschaft 12:4. Als dritte Mannschaft mischt auch die HSG Friesoythe mit 11:5 Punkten in der Spitzengruppe mit. Da hat es der Turnerschaft sicherlich in die Karten gespielt, dass der HSG Hude/Falkenburg mit einem deutlichen 33:25 ein Überraschungssieg in Friesoythe gelang. Die HSG Grüppenb./Bookholzb. II und der Elsflether TB II trennten sich nach einer spannenden Partie 25:25.

HSG-Ausgleich vor der Pause

HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II – Elsflether TB II 25:25. Trainer Sebastian Weete bedauerte, dass seine Mannschaft es nicht geschafft hatte, sich für die sehr gute Deckungsarbeit zu belohnen. Nach ausgeglichenem Beginn und einem 6:6 (15.) waren es zunächst die Gäste, die ihre Chancen besser nutzten und ein 13:10 vorlegten (25.). Die HSG konterte und kam noch vor der Pause wieder zum Ausgleich. Weete forderte in der Kabine mehr Konzentration im Abschluss, umsetzen konnte seine Mannschaft dies jedoch nicht. Im Gegenteil in der 55. Minute hieß es 25:23 für die Gäste. Zwar konnte die HSG durch Sebastian Latz zum 25:25 ausgleichen, musste am Ende aber froh sein, dass Elsfleths Justus Pille in der Schlusssekunde einen Siebenmeter nicht verwandeln konnte.

Ohne fünf potenzielle Stammspieler

HSG Neuenburg/Bockhorn – TS Hoykenkamp 34:32. Gleich ohne fünf potenzielle Stammspieler musste Trainer Lutz Matthiesen im schweren Auswärtsspiel beim Konkurrenten um einen der Aufstiegsplätze antreten. Umso erfreuter war der Coach, dass es in der ersten Spielhälfte gelungen war, dem Gegner mit einer 5:1-Deckung das Leben doch recht schwer zu machen. Auch Torhüter Jan Schäfer, der nach zehn Minuten immer besser ins Spiel fand, war ein großer Rückhalt. So konnten die Gäste mit einer 2-Tore-Führung in die Pause gehen. Nach dem 21:19 durch Colin Hörner (36.) verlor die TSH den Faden. In der 48. Minute hieß es 28:24 für die Hausherren. Hoykenkamp ließ sich jedoch nicht abschütteln, schloss durch Sebastian Rabe noch einmal zum 28:29 (51.) auf. Zum Ausgleich reichte dann die Kraft jedoch nicht mehr.

Die Deckung stand sicher

HSG Friesoythe – HSG Hude/Falkenburg 25:33. Der Auswärtssieg bei der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II am vorangegangenen Wochenende scheint die HSG Hude/Falkenburg beflügelt zu haben. Gegen den Tabellenzweiten zeigte die Mannschaft eine ganz starke Leistung und scheint trotz immer wieder fehlender Spieler keine Abstimmungsprobleme innerhalb des Teams zu haben. 3:6 hieß es nach neun Minuten. Die Wessels-Sieben fand immer besser ins Spiel, drehte in der 13. Minute nach einem Treffer von Sönke Harfst die Partie und ging selbst 8:7 in Führung. Zur Pause hatten die Gäste den Vorsprung auf sechs Treffer ausgebaut. Auch nach dem Seitenwechsel stand die Deckung so sicher. Die HSG-Angreifer hingegen nutzten nahezu jede sich bietende Gelegenheit. Spätestens nach dem 27:19 (49.) war die Partie frühzeitig entschieden.