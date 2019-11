Delmenhorst. Die A-Junioren des TV Jahn Delmenhorst haben ihre Bezirksliga-Partie mit 2:4 verloren. Trainer René Rohaczynski ist von den ständigen Umstellungen im Team genervt.

René Rohaczynski zeigt sich mit der Gesamtsituation unzufrieden. „Die vielen Umstellungen nerven“, sagt der Cheftrainer der A-Junioren des TV Jahn, Tabellenneunter der Fußball-Bezirksliga, unverblümt. Bei der JSG Emstek/Höltinghausen musste er wieder einmal ein neu formiertes Team ins Rennen schicken. „Wir haben gleich auf sechs Positionen umgestellt“, fügt er, der mit Sean Gradtke ein Duo bildet, hinzu. Die Delmenhorster kehrten mit einem 2:4 (0:2) vom Dritten zurück.

Natürlich erwartet man von einer Mannschaft, die den ersten Nicht-Abstiegsrang belegt, nicht unbedingt, dass sie bei einem Spitzenteam punktet. Die Emsteker liegen sieben Zähler vor den Jahnern. Und: Die Tatsache, dass die JSG gegenüber dem führenden VfL Oythe zwar drei Punkte, aber auch zwei Partien Rückstand aufweist, macht sie zum „heimlichen Spitzenreiter“. Aus dem Lager des Außenseiters ist dann oft zu hören: „Die Punkte müssen wir woanders holen.“ Fakten, die Rohaczynski nicht wirklich trösten, denn seiner Meinung nach gehören die Delmenhorster nicht in die untere Tabellenhälfte.

Beim ihrem 4:2 führten die Gastgeber durch Hannes Olewicki (15., 59.) und Jonas Meyer (20.) mit 3:0. „Das erste Gegentor fiel aus abseitsverdächtiger Position, das zweite nach einem Torwartfehler und beim dritten profitierte der Gegner von einem Abwehrfehler“, kommentiert Rohaczynski die ersten drei Treffer. Nachdem Jahn, das mit Can Colak (zuletzt B-Jugend des TuS Heidkrug) einen Zugang meldet, durch Bogdans Mitrofanovs und (65.) und Hannes Havekost (86.) traf, keimten neue Hoffnungen auf. Diese zerstörte die JSG Emstek jedoch in der 90. Minute, als sie in Person von Timo Maurer das 4:2 markierte.

„Emstek war nicht so gut, wie ich gedacht hatte“, betont der TVJ-Coach. In der zweiten Halbzeit habe seine Elf gut gespielt. Rohaczynski: „Drei Tore haben wir selbst verschuldet. Und wir haben unsere Chancen nicht genutzt.“ Aber die Änderungen innerhalb des Teams hinterlassen Spuren. So fehlte Stammtorwart Florian Kroeger. Für ihn sprang mit Krischan Heinnecke ein B-Jugendlicher ein, den Rohaczynski, dessen Kader aus nur 14 Aktiven bestand, ausdrücklich in Schutz nimmt.

Zurück zur Gesamtsituation. Die Delmenhorster liegen lediglich einen Punkt vor dem ersten Abstiegsrang. Diesen nimmt die JSG Cloppenburg-Süd, die allerdings ein Treffen mehr absolviert hat, ein. Wichtige Spieler, so der Chefcoach, fehlten und es gebe keine eingespielte Truppe. So sei keine Konstanz zu erreichen. Dabei, sagt Rohaczynski, sei zweifelsohne mehr möglich. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen“, unterstreicht er. „In dieser Liga darfst du nicht auf Platz neun liegen. Wenn dir größtenteils die erste Elf zur Verfügung steht, bist du eine Top-5-Mannschaft.“ Es gebe bei Jahn noch, das sagt er mit Nachdruck, „Potenzial nach oben“.

Bis zur Winterpause stehen noch vier Begegnungen auf Jahns Programm. Eine ganz wichtige Rolle fällt dem Heimspiel gegen die einen Platz und einen Punkt besser postierte JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte zu. Es soll am Samstag um 14 Uhr angepfiffen werden. Den A-Junioren bietet dieses Spiel die Gelegenheit, zu beweisen, dass sie in der Tat besser sind, als es Platz neun und zwölf Punkte aus neun Partien aussagen.