Von Anfang an ein hektische Partie: In der Nachspielzeit wurde die Begegnung FC Hude III gegen SV Tur Abdin Delmenhorst abgebrochen. Symbolfoto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Aufreger des Spielttags in der 1. Fußball-Kreisklasse war eindeutig in Hude. Die Partie FC Hude III gegen SV Tur Abdin II wurde in der Nachspielzeit beim Stand von 3:2 abgebrochen.