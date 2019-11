Delmenhorst. Eineinhalb Sätze aufgetrumpft, dann völlig eingebrochen: Die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst mussten sich beim TuS Bersenbrück geschlagen geben.

Die Verwunderung war Susanne Schalk, Trainerin der Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum, eine Stunde nach dem Spiel noch deutlich anzumerken. „Dieses Spiel dürfen wir niemals verlieren, niemals“, sagte sie über das 1:3 ihrer Mannschaft beim TuS Bersenbrück am Samstag. Bis weit in den zweiten Durchgang hatte die VG stark aufgespielt.

VG Delmenhorst-Stenum belegt Platz acht

„Wir haben schon gegen Vechta unnötig verloren“, erklärte Schalk mit Blick auf ein 0:3 gegen die DJK in eigener Halle zwei Wochen zuvor. Sie fügte an: „Diesen Punkten laufen wir jetzt hinterher.“ Die VG belegt nach fünf Partien Rang acht, das ist der erste Abstiegsplatz.

VG-Team führt im zweiten Satz schon klar

Delmenhorst-Stenum erwischte in Bersenbrück einen guten Start, überzeugte in Annahme, Feldabwehr, Block und Angriff. „Alles lief wie gewünscht“, lobte Schalk. Über die Zwischenstände von 9:6, 11:7, 16:11 und 18:16 kam die VG zum 25:22 und zum 1:0. So schien es weiterzugehen. Auch der verletzungsbedingte Ausfall von Marcel Marks hielt die VG zunächst nicht auf. Mit 22:17 lag sie im zweiten Satz vorn. Doch dann brach das Team bei der Annahme ein. Bersenbrück holte mit direkten Punkten aus dem Aufschlag erst auf und bejubelte dann das 27:25. Dieser Zähler und das daraus resultierende 1:1 waren die Entscheidung. Fortan lief bei der VG nichts mehr zusammen: Sie verlor die nächsten Sätze mit 16:25 und 13:25.