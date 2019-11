Neerstedt. Die Handballerinnen des TV Neerstedt verlieren auch das achte Spiel – und kassieren so viele Gegentore wie noch nie in der Oberliga.

Seit diesem Wochenende sind die Handballerinnen des TV Neerstedt der einzige Oberligist, der noch keine Punkte auf dem Konto hat. Das Schlusslicht verlor gegen den TV Oyten II auch das achte Spiel mit 34:44 (18:23) und kassierte dabei die meisten Gegentore seiner knapp anderthalbjährigen Oberliga-Geschichte. Michael Kolpack, der die Neerstederinnen zusammen mit Maik Haverkamp trainiert, stellte fest: „Wir hatten mit erheblichen Abwehrschwächen zu kämpfen. Oyten war als Team wesentlich harmonischer und hat fast jede Möglichkeit zu Toren genutzt. Auch unsere Torhüterinnen bekamen kaum einmal eine Hand an den Ball, doch ließ die Abwehr die beiden oft im Stich.“

Allein elf Kontergegentore mussten die Gastgeberinnen hinnehmen. Sie lagen kein einziges Mal vorn, wie auch in den beiden vorangegangenen Partien nicht – insgesamt sind die Neerstedterinnen nun seit 239 Minuten ohne eine Führung. Sie ließen sich aber nie hängen, auch nicht nach dem Zwischenstand von 10:18 in der 22. Minute. Besonders Talea Lösekann und Celina Struß wurden immer wieder geschickt freigespielt und kamen so zu insgesamt 16 Treffern. Doch die Deckung fand einfach kein Mittel gegen Oytens Hochgeschwindigkeits-Handball. „Oyten war besonders in körperlicher Hinsicht überlegen“, sagte Kolpack. „Der Gegner war eingespielter und schneller im Umschaltspiel.“ Im zweiten Durchgang kam Neerstedt nie dichter als bis auf fünf Treffer heran. Immerhin waren die 34 Tore die meisten, die Neerstedt je in einem Oberliga-Spiel geworfen hat, und die meisten seit dem 35:28 gegen den SV Holdorf im März 2018, damals noch in der Landesliga. qu