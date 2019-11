Ganderkesee. Im Kampf um den möglichen Aufstiegsrundenplatz zwei hat der Ahlhorner SV in der Fußball-Kreisliga einen Rivalen distanziert. Der VfL Stenum II machte im Abstiegskampf einen großen Schritt, weil sich der TuS Hasbergen mal wieder selbst schwächte.

Ahlhorner SV – VfR Wardenburg 3:1 (0:0). Das Spitzenspiel Zweiter gegen Dritter ließ zunächst vieles vermissen. „Ich wollte mir schon ein Bett aufstellen und schlafen gehen“, sagte Ahlhorns Trainer Servet Zeyrek. In der zweiten Halbzeit ging es temporeicher zu. Dennis Beckmann hatte die große Chance, die Wardenburger Führung zu erzielen, aber er scheiterte an ASV-Keeper Frank Gerdes. Danach entschieden die Ahlhorner mit drei Toren innerhalb von nur fünf Minuten die Partie. Zweimal Stefan Rupprecht (64., 67.) und Shqipron Stublla (67.) trafen zum 3:0. In der Nachspielzeit gelang Kilian Schrinner noch das Ehrentor für den VfR.



TuS Hasbergen – VfL Stenum II 1:2 (0:2). Aufsteiger Stenum verhinderte den Sturz auf die Abstiegsränge, entsprechend erleichtert war Trainer Frank Radzanowski: „Für uns war das ein mega-wichtiger Sieg. Es war kein schönes Spiel, aber das war uns schon vorher klar. Hauptsache die drei Punkte sind auf unserem Konto.“ Seine Mannschaft stand tief und nervte die technisch versierten Hasberger mit konsequenter Zweikampfführung. Stenums Innenverteidiger Matteo Elsen brachte sein Team mit einem abgefälschten Schuss in Führung (22.), Maximilian Bradler erhöhte in der 45. Minute. Jonas Müller gelang in der 55. Minute der Anschluss für die Hasberger, die sich aber durch zwei Gelb-Rote Karten gegen Imdat Celik (85./Foul und Meckern) und Steffen Neumann (90./ wiederholtes Foul) selbst dezimierten. TuS-Coach Chawkat El-Hourani war völlig frustriert: „Das macht keinen Spaß. Egal, was wir vorher besprechen, wir schlagen uns durch unsere Schlafmützigkeit.“

FC Huntlosen – TSV Großenkneten 1:2 (1:0). Für die Nachbarn war es „das Spiel des Jahres“, wie Huntlosens Trainer Maik Seeger erklärte. Sein Team erzielte durch Leon Fenslage den ersten Treffer (9.) und vergab danach einige Chancen. Großenkneten blieb eiskalt. Lucas Abel drehte die Partie mit seinen Toren in der 58. und 87. Minute noch. „Ein Remis wäre gerecht gewesen“, fand TSV-Trainer Kai Pankow.

Harpstedter TB – TV Falkenburg 7:0 (3:0). Onno Bolling (5.), Nils Klaassen (6./72.), Mark Landgraf (18.), Burak Demirci (58.), Mel Siegenthaler (63.) und Timo-André Höfken (67.) trafen für die Harpstedter. Schlusslicht Falkenburg war ohne Chance, wie Trainer Georg Zimmermann eingestand: „Wir waren klar unterlegen.“ Harpstedt-Coach Jörg Peuker fand: „Das war unser bestes Spiel seit langem.“

TSV Ganderkesee – KSV Hicretspor 5:1 (1:0). Ganderkesee hatte mehrere Matchwinner. Torwart Marvin Ksiezyk parierte nicht nur einen von Dinho Seydi geschossenen Handelfmeter (44.), sondern zeigte auch noch weitere, teilweise spektakuläre Paraden. Hicretspors Spielertrainer Timur Cakmak stellte deshalb fest: „So klar wie das Ergebnis aussieht, war das Spiel eigentlich nicht.“ Doch Ganderkesee war sehr effektiv. Lars Goretzki (34.) traf vor der Pause, Marco Giovanni D’Elia zwei Minuten danach, ehe Dennis Hasselberg in seinem ersten Kreisliga-Spiel über 90 Minuten seit Jahren mit einem Hattrick zum 5:0 (64., 68., 74.) das Spiel entschied. Sinan Yorgancioglu blieb für Hicretspor zumindest einmal Sieger gegen Ksiezyk (88.). „In der ersten Halbzeit hatten wir etwas Glück, aber in der zweiten lief es“, sagte TSV-Coach Stephan Schüttel. Sein Team ist seit sechs Heimspielen ungeschlagen und klopft an die Tür zum oberen Tabellendrittel.