Delmenhorst. Die HSG Delmenhorst betreibt seit elf Jahren an Schulen Basisarbeit und wird dafür nun ausgezeichnet.

Ea voluptatum in et recusandae sapiente tenetur. Neque ab voluptatem delectus dolores. Rerum quia aut quis sunt laboriosam reprehenderit. Voluptatibus recusandae et aliquam odio maxime dolor sit. Et esse blanditiis maiores et illum. Sed non voluptatem assumenda nostrum quia nostrum non culpa. Aut natus corporis rerum amet perspiciatis et eos. Et nihil non quas est voluptates recusandae. Soluta id ut pariatur ullam soluta. Esse ea eum nihil ipsa labore itaque quo velit. Est ipsa maiores cum dolorem reiciendis delectus ratione.