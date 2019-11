Delmenhorst. Das Herren-70-Team des Delmenhorster TC ist mit einem Heimsieg über seinen Nordliga-Rivalen TC Südbrookmerland in die Hallensaison 2019/20 gestartet. Der DTC ist in diese Altersklasse hochgerückt.

Die Nordliga-Herren 70 des Delmenhorster Tennis-Clubs sind in ihrer ersten Saison in dieser Altersklasse gut in ihrer neuen Umgebung angekommen. Zum Auftakt siegte das Team mit 5:1 gegen den TC Südbrookmerland. Die Oberliga-Herren 75 des Huder TV beklagten dagegen bei ihrer Premiere eine Niederlage.

Nordliga: DTC-Herren 70 – Südbrookmerland 5:1. „Wir spielen gegen gleichaltrige und nicht mehr, wie zuvor, gegen jüngere Spieler. Es ist jetzt ausgeglichener“, erklärt Karl-Heinz Witte, Mannschaftsführer der Delmenhorster. Der Gastgeber gestattete dem TC Südbrookmerland, der ohne seinen Spitzenspieler Herbert Batterham antrat, lediglich einen Ehrenpunkt. Djerdj Saghmeister, Thomas Linkenbach, Witte sowie die Doppel Saghmeister/Linkenbach und Witte/Wolfgang Laackmann erreichten Zwei-Satz-Siege. Laackmann kam erstmals in dieser Mannschaft zum Einsatz. „Ich habe ihn im Sommer angesprochen. Er hat bei uns trainiert und passt gut zu uns“, sagt Witte. Da die TG Hannover ihre Mannschaft zurückgezogen hat, muss nur noch ein weiteres Team die Liga verlassen. „Wir können gut mitspielen und werden wohl im Mittelfeld landen“, betont Witte.

Ergebnisse Hallensaison 2019/20 Nordliga Delmenhorster TC Hr. 70 – Südbrookmerland 5:1 Saghmeister – Wuttke 6:2, 6:1; Linkenbach – Hinrichs 6:1, 6:2; Witte – Relotius 6:3, 6:3; Rose – Fröhlich 2:6, 4:6; Saghmeister/Linkenbach – Wutke/Fröhlich 6:2, 6:2; Witte/Laackmann – Hinrichs/Relotius 6:0, 6:3. Oberliga Huder TV Herren 75 – TC Jesteburg 2:4 Ehlert – Loeweig 2:6, 5:7; Stenkamp – Rieken 4:6, 1:6; Addicks – Schrader 6:4, 0:6, 8:10; Hahn – Kiesper 6:2, 6:3; Ehlert/Stenkamp – Loewig/Schrader 2:6, 2:6; Addicks/Hahn – Rieken/Kiesper 6:2, 1:6, 10:2. Verbandsliga Ramlingen-E. Herren 40 – Delmenhorster TC 6:0 Sychia – Stahl 3:6. 6:4, 10:6; Drawer – Oestmann 6:2, 6:3; Johannesmann – Hofmann 6:1, 6:2; Eberhart – Mackowiak 6:1, 6:1; Sychia/Drawer – Stahl/Oestmann 7:5, 6:4; Johannesmann/Eberhart – Hofmann/Mackowiak 6:1, 6:1. Verbandsklasse Jahn Brinkum Herren 30 – Huder TV 2:4 Rathmann – Richter 1:6, 2:6; Jagnow – Hamijou 1:6, 4:6; Schult – Pielok 6:0, 6:0; Mitschkowski – Hornauer 4:6, 1:6; Rathmann/Jagnow – Richter/Hamijou 1:6, 2:6; Schult/Mitschkowski – Pielok/Hornauer 6:2, 6:4. Bezirksliga Delmenhorster TC Damen 30 – Collinghorst 2:4 Lesum-Burgdamm Hr. 40 – BW Delmenhorst 5:1 TV Bakum Herren 60 – DLW-Sportverein 1:5 Bezirksklasse Essener TV Herren 30 – Huder TV II 4:2 TC Lingen Herren 60 – Delmenhorster TC 5:1 Delmenhorster TC Herren 50 – Zevener TC 6:0 Regionsliga BW Delmenhorst Herren 30 – TV Varel 1:5

Oberliga: Hude Herren 75 – TC Jesteburg 2:4. Nach dem 1:5 beim führenden TC GW Stadthagen verloren die Huder auch ihre zweite Begegnung. Sie belegen vor dem ebenfalls punktlosen Hildesheimer TV die fünfte und vorletzte Position. Gegen Jesteburg musste sich Edo Addicks gegen Bernd Schrader mit 6:4, 0:6 und 8:10 geschlagen geben. Hans-Jörg Hahn und das Doppel Addicks/Hahn, das Jörn Rieken/Jürgen Kiesper mit 6:2, 1:6 und 10:2 bezwang, sorgten für die Punkte des Huder TV.

Verbandsliga: TV Ramlingen-Ehlershausen Herren 40 – DTC 6:0. Die Delmenhorster nehmen nach der Niederlage beim Spitzenreiter den sechsten und letzten Rang ein. In Burgdorf-Ehlershausen gewann DTC-Spitzenspieler Benjamin Stahl den ersten Durchgang gegen Hauke Sychia mit 6:3, ehe der Delmenhorster mit 4:6 und 6:10 das Nachsehen hatte. Ansonsten mussten die Gäste Zwei-Niederlagen quittieren.

Verbandsklasse: FTSV Jahn Brinkum Herren 30 – Hude 2:4. Die Huder starteten erfolgreich. In den Einzeln beendeten Tim Richter, Ahmad Hamijou und Henri Hornauer ihre Auftritte als Sieger. Den vierten Punkt steuerte das Doppel Richter/Hamijou bei. TC RW Neuenhaus und Hude führen das Feld an.