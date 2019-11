Tischtennis-Bezirksoberliga Männer

SV Quitt Ankum - TV Hude III 8:8

Ergebnisse: Zwirner/Torliene – Lehmkuhl/Piper 2:3; U. Droppelmann/Küthe – C. Meißner/Ewert 1:3; Lüvolding/T. Droppelmann – Schumacher/Zurhake 1:3; Zwirner – Ewert 0:3; Droppelmann – C. Meißner 3:1; Küthe – Piper 3:1; Torliene -Lehmkuhl 3:0; Lüvolding – Zurhake 3:1; T. Droppelmann – Schumacher 0:3; Zwirner – C. Meißner 3:0; U. Droppelmann – Ewert 1:3; Küthe – Lehmkuhl 3:2; Torliene – Piper 3:2; Lüvolding – Schumacher 0:3; T. Droppelmann – Zurhake 0:3; Zwirner/Torliene – C. Meißner/Ewert 3:0.

TV Hude III – SV Vorwärts Nordhorn 6:9

Ergebnisse: Lehmkuhl/Piper – Heydinger/Kommessin 2:3; C. Meißner/Mankpof – Schramm/Heinrich 1:3; Schumacher/Zurhake – Hüsemann/Kunert 2:3; C. Meißner – Heinrich 0:3; Lehmkuhl – Schramm 3:1; Piper – Kommessin 0:3; Manskopf – Heydinger 3:1; Schumacher – Kunert 0:3; Zurhake – Hüsemann 1:3; C. Meißner – Schramm 3:2; Lehmkuhl – Heinrich 0:3; Piper – Heydinger 3:1; Manskopf – Kommessin 3:2; Schumacher – Hüsemann 3:1; Zurhake – Kunert 0:3.

TV Hude III – SV Wissingen II 9:4

Ergebnisse: C. Meißner/Ewert – Potthoff/Schmidt 1:3; Lehmkuhl/Piper – Nintemann/Behrensen 3:1; Schumacher/Zurhake – Niekamp/Kröger 3:1; C. Meißner – Nintemann 3:1; Ewert – Potthoff 1:3; Lehmkuhl – Behrensen 0:3; Piper – Niekamp 0:3; Schumacher – Kröger 3:0; Zurhake – Schmidt 3:0; C. Meißner – Potthoff 3:0; Ewert – Nintemann 3:1; Lehmkuhl – Niekamp 3:0; Piper – Behrensen 3:2.