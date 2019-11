Delmenhorst. Die A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst haben sich in der Vorrunde zur Oberliga einen Erfolg beim TV Cloppenburg erspielt.

Eine sehr schwere Auswärtsaufgabe wartete am Samstag auf die A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst. Für sie war die Partie beim TV Cloppenburg zudem ihr erstes Spiel nach dem plötzlichen Tod ihres Trainers Volker Gallmann. Für die Jungen war es eine ebenso schwierige Situation wie für Thies Kohrt, der das Amt übernommen hat. Die HSG gewann die Partie mit 40:24 (20:16).

HSG dreht nach der Pause auf

Die Delmenhorster begannen recht unkonzentriert. Sie ließen zwar immer wieder ihr wahres Leistungsvermögen durchblicken, brachten sich aber genauso oft durch überhastete Aktionen in Schwierigkeiten. Nach einer Viertelstunde hatte sich die Mannschaft dann gefunden. Sie ging mit einem 20:16-Vorsprung in die Pause. In der Kabine sprach Kohrt die Fehler an und nahm einige Korrekturen vor. Dies sollte sich auszahlen. Das Team drehte richtig auf, legte in der 42. Minute das 26:17 durch Marcel Cuda vor. Damit hatte es die Weichen auf Sieg gestellt. Kohrt sprach den Spielern ein großes Lob aus.