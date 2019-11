Wildeshausen. Der Wittekind-Nachwuchs spielt bei den Fußballern der A-, B- und C-Junioren bisher eine gute Saison. Matthias Ruhle, Chefcoach der B-Junioren ist mit der aktuellen Entwicklung zufrieden.

Die A-, B- und C-Junioren der Fußballer des VfL Wildeshausen haben am Wochenende Pausen eingelegt. Ein Anlass, sich über den Stand der Dinge beim Wittekind-Nachwuchs zu erkundigen. Er bildet die Basis für den „Wildeshauser Weg“, der vorsieht, dass viele Spieler aus der eigenen Jugend zu den Herrenteams aufrücken. Wir haben uns mit Matthias Ruhle, Chefcoach der B-Junioren und stellvertretender Abteilungsleiter, unterhalten.

B-Jugend mit fünf Siegen in Folge

Die Mannschaft, die er mit Stephan Strenger trainiert, nimmt nach sechs Spielen mit 15 Punkten Platz zwei Platz in der Bezirksliga ein. Nach der 2:5-Auftaktniederlage bei der JSG Emstek/Höltinghausen verbuchte die B-Jugend fünf Siege. „Mindestens Platz drei, wenn nicht besser“ – das von Ruhle ausgegebene Saisonziel nimmt mehr und mehr Konturen an. „Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden und alles sieht gut aus. Es ist viel möglich. Das hat man ja auch im Pokal beim 4:1 gegen den Landesligisten TuS Heidkrug gesehen.“

"Wir befinden uns in Schlagdistanz"

Spitzenreiter RW Damme hat zwei Spiele mehr bestritten und ist bei 22 Punkten noch ungeschlagen. Ruhle: „Wir befinden uns in Schlagdistanz.“ Die Tatsache, dass seine Elf erst sechs Partien absolviert hat, beunruhigt ihn nicht. Die nächsten Spiele bestreiten seine Schützlinge gegen den punktlosen Tabellenvorletzten FC Hude (Samstag), bei der SG Großenkneten/Huntlosen (16. November), Siebter der Liga, und gegen Damme (23. November). Damit der VfL bezüglich der ausgetragenen Spiele nicht noch mehr ins Hintertreffen gerät, will er nach Möglichkeit mit den Kunstrasen-Besitzern Hude und Damme das Heimrecht tauschen.

A-Junioren mit neuen Trainern

Die Wildeshauser A-Junioren führen nach ihrem Abstieg aus der Bezirksliga die Konkurrenz in der 1. Kreisklasse an. Die Mannschaft, bei der Selcuk Keyik und Kai Schmale (beide trainierten zuletzt die C-Jugend) sowie Maximilian Iken auf den Regiestühlen Platz genommen haben, liegt drei Zähler vor Verfolger SG Großenkneten/Huntlosen (ein Spiel weniger) und sechs Punkte vor dem FC Hude. Zwei Teams steigen auf. Drei Treffen stehen noch aus. Ziel ist es, dass dem VfL über die Kreisliga die Rückkehr in die Bezirksliga gelingt.

Die von Sylvia McDonald und Helge Cordes trainierten C-Junioren sind Vierter der Bezirksliga. „Sylvia hat die Zeit, um anzukommen, genutzt“, stellt Ruhle fest.