Delmenhorst. Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg haben die Partie beim VfL Fredenbeck III gewonnen. Die HSG Delmenhorst II verlor ihr Heimspiel gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen.

Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg mischen als Tabellenfünfter mit 9:3 Punkten in der Spitzengruppe der Tabelle mit. Sie haben sich am Samstag beim VfL Fredenbeck durchgesetzt. Derweil verlor die HSG Delmenhorst II (2:10) bei der HSG Bützfleth/Drochtersen. Sie ist Vorletzter.

Statistik Handball-Landesliga Bremen, Männer HSG Delmenhorst II - HSG Bützfleth/Drochtersen 25:30 HSG Delmenhorst II: Hoppe, Cordes, Hörner 3, Eilers 6, Meissner 4, Schütte, Windels, Stilke 1, Heinzel 2, Stadtsholte 3, Schäfer 5/2, Meyer-Ebrecht, Barkemeyer 1 . Zeitstrafen: Delmenhorst 2 - Bützfleth/Drochtersen 2 . Siebenmeter: Delmenhorst 2/2 - Bützfleth/Drochtersen 5/5 Schiedsrichter: Korsch, Reinke . Spielfilm: 3:4 (8.), 5:9 (15.), 9:13 (24.), 14:16 – 18:17 (40.), 20:18 (52.), 20:20 (44.), 23:23 (48.), 23:28 (57.), 25:30. VfL Fredenbeck III - HSG Grüppenbühren/Bookholzberg 29:31 HSG Grüppenbühren/Bookholzberg: Döhle, Kinner; Dierks 10, Döhle 3, Hennemann 2, Jüchter 3, Krix 7/3, Lachs 2, Lau, Ordemann 1, Sprenger, Stolz 1, Tytus 2. Schiedsrichter: Mügge/Tjardes. Zeitstrafen: VfL 3 - HSG 2. Siebenmeter: VfL 8/7 - HSG 5/3. Spielfilm: 1:3 (5.), 4:8 (11.), 10:9 (19.), 12:15 (27.), 14:16 - 16:19 (35.), 19:23 (45.), 22:28 (53.), 29:30 (60.), 29:31.



HSG Delmenhorst II - HSG Bützfleth/Drochtersen 25:30 (14:16). Nachdem die Delmenhorster am zurückliegenden Wochenende die ersten beiden Pluspunkte eingefahren hatten, wollten sie an diesem Spieltag gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen nachlegen. Das misslang. Das Team von Trainer Adrian Hoppe hatte zunächst Probleme, in ungewohnter Halle (Am Wehrhahn) und ohne Haftmittel zu spielen. Die Angreifer gingen ein wenig zögerlich zu Werke. Die Deckung bekam zudem das Zusammenspiel des Rückraums der Gäste mit dem Kreisläufer nicht in den Griff. In der 25. Minute lagen die Rot-Weißen mit 10:14 zurück. Sie schafften es aber bis zum Pausenpfiff, den Abstand auf zwei Tore zu verkürzen. Nach Wiederbeginn trumpfte Delmenhorst zunächst auf. Kerry Hoppe im Tor lief zur Höchstform auf. Die Deckung stand sehr sicher, und die Angriffe wurden erfolgreich abgeschlossen. In der 39. Minute hieß es 18:16 für die Hausherren. Es schien, als sollte die Hoppe-Sieben ihren Gegner im Griff haben. Doch nach dem 23:23 (48.) leisteten sich die Gastgeber einige Fehlwürfe und ließen in der Deckung wieder zu große Lücken, die die Gäste immer wieder nutzten. Hinzu kamen einige unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. So fing sich das Team bis zur 56. Minute den entscheidenden 23:28-Rückstand ein.

VfL Fredenbeck III - HSG Grüppenbühren/Bookholzberg 29:31 (14:16). Das HSG-Team hat eine gute Reaktion auf ihre erste Saisonniederlage gezeigt, die es eine Woche vor dem Auftritt in Fredenbeck in eigener Halle gegen TV Oyten hinnehmen musste (20:28). "Ich bin zufrieden mit dem Spiel meines Teams, das von Beginn an eine andere, wesentlich bessere Einstellung als in der Partie gegen Oyten zeigte", lobte HSG-Trainer Stefan Buß nach dem Auswärtssieg: "Obwohl ich auf einige wichtige Spieler verzichten musste, zeigte die Mannschaft eine ansprechende Leistung. Ich hoffe, dass die Formkurve weiter nach oben zeigt."

Die HSG musste sich den Erfolg über die routinierten Gastgeber hart erkämpfen. Sie kam nach einem guten Start (8:4, 11. Minute) etwas aus dem Tritt, geriet mit 9:10 in Rückstand (19.). Doch in einer Auszeit stellte Buß sein Team erfolgreich neu ein. Es holte sich durch Treffer von Norman Lachs und Sönke Dierks die Führung zurück. Zur Pause lag es mit 16:14 vorn. Nach dem Seitenwechsel wuchs der Vorsprung zunächst noch ein wenig. Sören Döhle warf dann das 26:21 (52.). Fredenbeck reagierte. Es nahm erst Dierks, mit zehn Treffern erfolgreichster HSG-Werfer, und wenig später auch Döhle in kurze Deckung. Das zeigte Wirkung, denn die HSG-Angriffe wurden nicht mehr so druckvoll und sicher vorgetragen. Mit großem Einsatz kämpfte sich Fredenbeck Tor um Tor heran und war in der Schlussminute nach dem Treffer von Pascal Czaplinski zum 29:30 wieder in Schlagdistanz. Der letzte Angriff gehörte jedoch der HSG, die die verbleibenden Zeit geschickt und sicher herunterspielte. Mit dem Schlusspfiff erzielte Jan-Niklas Ordemann das 31. HSG-Tor.