Delmenhorst. Ein Lehrgang und vier Ehrungen. Zum 20-jährigen Bestehen der Ju-Jutsu-Sparte im Delmenhorster TB hatten die Ausreichter gleich 22 Vereine zu Gast.

Die Ju-Jutsu-Sparte im Delmenhorster TB hat ihr 20-jähriges Bestehen bestehen gefeiert. Aus diesem Anlass fand ein Lehrgang mit 58 Teilnehmern statt, die aus 22 Vereinen aus ganz Niedersachsen stammten. Aber auch die Nachbarvereine TuS Heidkrug und JC Bushido waren vertreten. Seitens des Niedersächsischen Ju-Jutsu Verbandes (NJJV) war Präsident Hands Radke (7. Dan) in Delmenhorst zu Gast.

Ansprache von Erich Meenken

Der Lehrgang begann mit einer Ansprache des DTB-Vorsitzenden Erich Meenken. In diesem Rahmen ehrte Meenken das Trio Frank Hörschgen (7. Dan), Andreas Ellebrecht (2. Dan) und Jens Schmidt (2. Kyu) für ihren besonderen Einsatz in der Abteilung. Danach folgten weitere Ehrungen durch den NJJV-Präsidenten Hans Radke. Stefan Matthießen wurde mit der silbernen NJJV-Ehrennadel ausgezeichnet. Andreas Ellebrecht erhielt die NJJV-Ehrennadel in Bronze. Jens Schmidt bekam den 1. Kyu verliehen. Dies ist der höchste Schülergrad, brauner Gürtel.

Einblicke in die Selbstverteidigung

Während des Lehrgangs, der von Referent Stefan Matthießen (5. Dan) geleitet wurde, konnten neue Techniken vermittelt und bekannte Techniken verfeinert werden, berichtete Eyk-Peter Sander vom DTB. Alle Techniken wurden unter den verschiedenen Ansätzen im Ju-Jutsu betrachtet. Zusätzlich gab es Einblicke in die Bereiche Selbstverteidigung, Kampfsport und Kampfkunst. Im Anschluss an den Lehrgang gab es eine kleine Feierstunde ausgerichtet vom DTB.