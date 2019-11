Delmenhorst. Beim Regionalliga-Spitzenreiter SV Henstedt-Ulzburg kassierten die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst eine 1:2-Niederlage. Sandra Göbel schied verletzt aus.

Alina Witt, natürlich die führende Regionalliga-Torjägerin Alina Witt, hat den Fußballerinnen des TV Jahn einen relativ späten Knockout versetzt. Die Leistungsträgerin des Regionalliga-Spitzenreiters SV Henstedt-Ulzburg traf in der 81. Minute zum 2:1 (1:1) und verhinderte somit eine Überraschung. Der Tabellensiebte TVJ kämpfte vor 45 Zuschauern vorbildlich und gefiel auch spielerische, wurde für die Bemühungen jedoch nicht belohnt. Die Delmenhorsterinnen kassierten im neunten Saisonspiel die fünfte Niederlage.

Favorit mit Chancen-Plus

Der Favorit erarbeitete sich in der ersten Hälfte ein Chancen-Plus, traf jedoch auf einen Gegner, der in der Defensive gut stand. „Die Innenverteidigerinnen Nadine Poppen und Kira Grotheer haben ihre Sache gegen Witt gut gemacht. Das defensive Mittelfeld hat für enge Räume gesorgt und Torhüterin Jannika Ehlers war ein sicherer Rückhalt“, sagte Jahns Coach Claus-Dieter Meier. In der 30. Minute setzte sich Neele Detken durch und brachte den Gast in Führung. Wenige Minuten vor der Pause schied Sandra Göbel verletzt aus. In der 45. Minute entschied Schiedsrichterin Melina Willig nach Vergehen von Grotheer an Witt auf Elfmeter, den Verena Homp zum 1:1 verwandelte.

Jahn setzte auf Konter

Nach der Pause drängten die Gastgeberinnen auf den zweiten Treffer. Jahn spielte defensiv und setzte auf Konter. Poppen, die in der 56. Minute nach einer Ecke aus kurzer Distanz nicht traf, und Nathalie Heeren, die ein Zuspiel von Detken nicht zu verwerten vermochte (73.), vergaben gute Gelegenheiten. Auf der anderen Seite verpasste auch der Tabellenführer vielversprechende Möglichkeiten. Dann kam die 81. Minute: Witt behauptete sich gegen Grotheer und erzielte mit dem 2:1 im zehnten Spiel den 18. Treffer. Eine Minute später wurde Detken kurz vor dem Strafraum gefoult. Der Freistoß ging über das Tor. In der 89. Minute verhinderte Ehlers gegen Witt ein weiteres Gegentor.