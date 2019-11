Hude. Klarer Auswärtssieg für den FC Hude in der Fußball-Bezirksliga: Die Mannschaft von Trainer Lars Möhlenbrock gewann beim Heidmühler FC mit 5:0

Der FC Hude hat sich mit einem 5:0 (1:0)-Sieg gegen den Tabellennachbarn Heidmühler FC Luft im Abstiegskampf verschafft. Der Fußball-Bezirksligist schob sich mit jetzt 16 Punkten an den Friesländern vorbei auf Tabellenplatz elf vor. „Es ist eigentlich alles gut zusammengelaufen. Wir haben endlich einmal über 90 Minuten körperlich dagegengehalten“, bilanzierte FCH-Trainer Lars Möhlenbrock.

Schrank markiert das 1:0

Die Gäste waren von Beginn an die dominierende Mannschaft, während Heidmühle auf lediglich „anderthalb“ Chancen kam. In der 19. Minute kam Hudes Sirus Timouri im Dribbling über die rechte Seite. Sein Pass ging diagonal durch den Strafraum, wo Marko Schrank einen Schritt schneller als Heidmühles Keeper Marco Maaß am Ball war und zur Führung einschob. Mit dem 1:0 ging es auch in die Pause. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff markierte Schrank das 2:0. Möhlenbrock: „Definitiv das wichtigste Tor.“ Jeremias Holtorp erhöhte auf 3:0 (59.). Die Huder spielten trotz der klaren Führung weiter nach vorne. Das 4:0 erzielte Ole Schöneboom (72.). Den 5:0-Schlusspunkt setzte schließlich der zuvor eingewechselte Jannik Meyer (78.). „Da war Heidmühle im Kopf schon geschlagen“, berichtete Möhlenbrock und fügte hinzu: „Das 5:0 hört sich deutlicher an, als es ist. Wir waren eben cleverer.“