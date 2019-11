Delmenhorst. Der SV Tur Abdin hat das Bezirksliga-Duell bei GVO Oldenburg mit 1:4 verloren. Mann des Tages war GVO-Stürmer Lasse Dworczak der drei Treffer erzielte.

„Beim 0:1 und 0:2 haben wir Geschenke verteilt“, ärgerte sich Andree Höttges, Cheftrainer des Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin, nach dem 1:4 (1:2) seines Teams bei GVO Oldenburg. Obwohl seine Mannschaft das dritte Spiel innerhalb einer Woche bestritten habe, könne er ihr in kämpferischer und läuferischer Hinsicht nichts vorwerfen. Aber die Elf sei nicht so gut in die Zweikämpfe gekommen wie drei Tage zuvor beim 1:0 gegen den SV Brake.

Frühe Führung der Oldenburger

„Eklatante Fehler“ seien den ersten beiden Gegentoren vorausgegangen. In der 6. Minute erzielte der freistehende Lasse Dworczak per Kopf die Führung der Oldenburger. Nachdem ihm bei einer Abwehraktion des Gastes der Ball vor die Füße gefallen war, erhöhte er nur vier Minuten später auf 2:0. Nach dem 1:2 durch Justin Lentz, der in der 20. Minute zulangte, habe man Chancen zum Ausgleich besessen, so Höttges. In der 62. Minute markierte Dworczak mit seinem dritten Treffer das 3:1. „Oldenburg hat aus dreieinhalb Chancen drei Tore gemacht“, berichtete Höttges von der starken Effizienz der Gastgeber. In der Schlussphase setzten die Delmenhorster alles auf die Offensive. Die Folge: Tilko Trebesch sorgte während der Nachspielzeit für das 4:1 (90.+4).

Spieler waren zu fahrig

„Wir bringen den Gegner oft ins Spiel“, merkte der Tur-Abdin-Coach an, dessen Mannschaft sich zuvor sowohl beim 9:3 über den Heidmühler SV als auch beim 1:0 gegen die Braker Lob verdient hatte, an.

Bei GVO Oldenburg seien die Spieler zu fahrig und nicht clever genug gewesen, sagte Höttges. Und: „Es geht eben auch um die Spielintelligenz.“ Am kommenden Sonntag, 14 Uhr, bestreitet der Tabellendritte SV Tur Abdin das Nachbarschaftsderby beim FC Hude, der auf Tabellenplatz elf steht.