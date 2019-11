Stenum. Der SV Baris Delmenhorst hat seinen zweiten Auswärtssieg in Folge gefeiert. Beim VfL Stenum gewann das Team von Baris Caki nach hartem Kampf mit 1:0.

Nach 95 Minuten haben die Fußballer des SV Baris Delmenhorst einen 1:0 (0:0)-Sieg beim VfL Stenum bejubelt. Die Bezirksliga-Mannschaft, die derzeit von Teammanager Baris Caki trainiert wird, feierte damit den zweiten Dreier in Folge. Die Belohnung: ein Sprung auf Platz zehn in der Tabelle. „Wir wollten Einstellung und Charakter zeigen, und das haben wir auch getan“, lobte Caki seine Elf. Enttäuscht zeigte sich dagegen VfL-Trainer Thomas Baake nach den vielen vergebenen Chancen: „Es hätte nur einen Sieger geben dürfen, das wären wir gewesen.“

120 Zuschauer auf dem Nebenplatz

Zu Beginn der Partie sahen die 120 Zuschauer auf dem Stenumer Nebenplatz eher Bezirksliga-Magerkost. Maximilian Klatte hatte nach einem Freistoß von Julian Dienstmaier die erste Chance für die Hausherren (3.), ohne Erfolg. Auf beiden Seiten fehlte das Tempo im Spielaufbau. In der 13. Minute zog Stenums Torjäger Tom Geerken in den Strafraum und wurde dort von einem Baris-Abwehrspieler und Torhüter Ercan Vayvalako in die Zange genommen. Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Fabian Becker blieb allerdings aus. Stenum blieb am Drücker. Nachdem erneut Geerken mit seinem schwachen linken Fuß vergeben hatte (20.), gab es nur zwei Minuten später Freistoß für den VfL, wiederum durch Dienstmaier. Dieser zwang Vayvalako zu einer Glanztat. Es dauerte bis zur 42. Minute ehe Baris seine größte Möglichkeit durch Mert Caki hatte. Sein Schuss landete am Lattenkreuz.

Tor fiel wie aus dem Nichts

Die zweite Halbzeit begann mit mehr Dynamik der Gastgeber. Wie aus dem Nichts fiel dann jedoch das 1:0 für die Gäste. Shewket Barakat Osef zog über links in den Strafraum und ließ VfL-Keeper Maik Panzram keine Chance. „Einfach tölpelhaft“, erklärte Baake den Abwehrfehler, der zum Tor führt. Danach dominierten wieder die Stenumer. Klatte kam aus der Drehung zum Schuss, aber Vayvalako hielt (55.). In der 69. Minute waren noch einmal die Freistoßkünste von Dienstmaier gefragt. Vayvalako konnte sich erneut auszeichnen.

Krämpfe bei Alexander Pelman

Bereits eine Viertelstunde vor Schluss begann Baris auf Zeit zu spielen. In der Abwehr hatte das Caki-Team mittlerweile auf eine Fünfer-Kette mit Libero umgestellt. Dazu kam noch ein Krampf bei Alexander Pelman. Da die Gäste schon drei Mal gewechselt hatten, müsste Baris für die letzten zehn Minuten nur noch mit zehn Mann spielen, aber Pelman biss nach längerer Behandlungszeit doch auf die Zähne.

Baris Caki war zufrieden: „Eigentlich ist es nicht unsere Stärke, Beton in der Abwehr anzurühren, aber wir haben das zu Null gehalten.“