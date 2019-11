Hude. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben ihr Auswärtsspiel beim TV Dinklage verloren. Ihr Trainer Lars Osterloh fand die Niederlage "unnötig".

