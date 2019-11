Wildeshausen. Die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen haben ihr Heimspiel gegen den Meisterschaftsanwärter BW Lohne knapp verloren. Sie boten eine gute Leistung.

Als Aufsteiger hat man es nicht immer leicht und ist oft Außenseiter: Auch im Spiel gegen BW Lohne waren die Landesliga-Fußballer des VfL Wiledshausen nicht der Favorit – zeigten gegen den Tabellenzweiten eine „akzeptable Leistung“ (VfL-Trainer Marcel Bragula) und hätten dem Spitzenteam gestern durchaus ein Bein stellen können. Das sicherte sich durch einen Treffer von Felix Övermann (65. Minute) dann aber doch den Sieg.

VfL Wildeshausen muss in Führung gehen

Bragula schickte seine Elf am Sonntag in einer 4-3-3-Formation auf das Feld. Ziel war es, mit Tempo über die Außen kommen. Zu Beginn bestimmte Lohne das Geschehen. Das Team hatte mit einem Kopfball von Övermann die erste Torchance. In der Folge steigerten sich die Wildeshauser deutlich. Sie hätten in Führung gehen müssen. Einen gefährlich getretenen direkten Freistoß von Lukas Schneider aus knapp 25 Metern wehrte BW-Torwart Jannik Wetzel in die Mitte ab. Maximilian Seidel schob den Ball aus sieben Metern in die rechte Ecke – Wetzel stand bereits wieder und wehrte mit dem Fuß zur Ecke ab. „Den muss er einfach machen“, haderte Bragula nach Spielschluss.

Felix Övermann köpft Lohner Siegtor

Nach der Pause kam der VfL nicht mehr gefährlich vor das Lohner Tor. Die Gäste wurden dagegen immer gefährlicher, ehe sie in der 65. Spielminute durch einen Kopfball von Övermann in Führung gingen. „Wir standen bei der Szene zu weit weg. und diese eine Situation entscheidet dann das Spiel“, ärgerte sich Bragula, der zu allem Überfluss in Sascha Görke einen verletzten Spieler beklagte. Der Kapitän hielt sich nach einem Sprint den Oberschenkel (61.). Er habe sich eine Zerrung zugezogen, erklärte Bragula nach Spielschluss.

In der Folge liefen die Wildeshauser zwar noch ein paar Mal an, konnten sich aber keine nennenswerte Chance erspielen. „Wir haben als Aufsteiger ein gutes Spiel gegen einen Mit-Favoriten um den Oberliga-Aufstieg gemacht. Die Niederlage ist unterm Strich einfach bitter für uns, da die Leistung ja passt“, lautete das Fazit von Bragula. Seine Mannschaft steht nach 14 Spielen mit 20 Punkten auf Rang neun. Sie ist bereits am Freitag, 8. November, wieder gefordert. Dann tritt der VfL ab 20 Uhr bei GW Firrel an.