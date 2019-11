Delmenhorst. Ein Kopfballtor von Marlo Siech in der 90. Minute hat den Fußballern des SV Atlas Delmenhorst den Sieg im Oberliga-Gipfeltreffen gesichert. Vor 2000 Zuschauern setzte sich der Tabellenzweite gegen den Spitzenreiter VfV Hildesheim durch.

Die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben das Spitzenspiel der Fußball-Oberliga gewonnen. Sie setzten sich am Sonntag vor 2000 Zuschauern im Stadion an der Düsternortstraße mit 2:1 (0:1) gegen den Tabellenführer VfV Hildesheim durch. Innenverteidiger Marlo Siech köpfte in der 90. Minute einer intensiven und spannenden Partie den Siegtreffer für die Delmenhorster, die trotzdem weiter Rang zwei belegen. Die Hildesheimer, die die erste Halbzeit klar dominierten, waren durch Niklas Rauch (2.) in Führung gegangen. Nach der Pause steigerte sich das SVA-Team deutlich. Mit einer großen Energieleistung drehte es die Begegnung. Marco Prießner erzielte den Ausgleich (70.). "Das war kein hochverdienter Sieg, das war ein Arbeitssieg", sagte SVA-Trainer Key Riebau: "Doch so eine Leistung wie die der zweiten Halbzeit macht einen schon stolz." Seine Mannschaft ist in Punktspielen der Saison 2019/20 immer noch unbesiegt.

