Neerstedt. Die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt haben ihr Heimspiel gegen die SG Neuenhaus/Uelsen nach einer Aufholjagd gewonnen. Sieben Sekunden vor Schluss warf Marcel Behlmer das Siegtor.

Dank einer starken Aufholjagd haben die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt einen Heimsieg gefeiert. Die SG Neuenhaus/Uelsen dominierte die Partie 40 Minuten lang, ehe sich der TVN vor 120 Zuschauern steigerte. Sieben Sekunden vor dem Ende traf Marcel Behlmer dann zum 26:25 (9:13). Überragender Akteur der Neerstedter und letztendlich auch der Matchwinner war aber ihr Torwart Lukas Oltmanns, der mit 18 Paraden dafür gesorgt hatte, dass sein Team immer im Spiel blieb. In der Schlussphase parierte er einige Würfe von frei vor ihm auftauchenden SG-Spielern. TVN-Trainer Andreas Müller atmete erst einmal tief durch. "Es war das erwartet schwere Spiel, in dem zunächst die Gäste die klar bessere Mannschaft waren", sagte er dann: "Obwohl einige Spieler angeschlagen waren, hängten sich alle bis zum Schluss voll rein. Mit dieser tollen Mannschaftsleistung konnten wir das Spiel in den Schlussminuten noch drehen."

Statistik TV Neerstedt - SG Neuenhaus/Uelsen 26:25 TV Neerstedt: Oltmanns, Voß; Achilles, Behlmer 10/3, Hoffmann 2, Hollmann 2, Kolpack 4, Pintscher 3, Marcel Reuter 1, Schrader, Steenken, Uffenbrink 1, Uken 3. Schiedsrichter: Jandt, Eilers (TSG Hatten-Sandkrug). Zeitstrafen: TVN 4 - SG 5. Rote Karte: Lügtenaar (SG, 23., Foul). Siebenmeter: TVN 5/3 - SG 3/2. Zuschauer: 120. Spielfilm: 3:1 (5.), 3:6 (13.), 4:8 (19.), 8:10 (24.), 9:13 - 10:15 (34.), 13:18 (41.), 15:19 (44.), 18:19 (46.), 20:20 (50.), 23:25 (56.), 26:25 (60.).

Der TVN verlor nach einem recht guten Beginn (3:1, 5. Minute) die Konzentration. Im Spielaufbau und im Abschluss häuften sich die Fehler. SG-Keeper Franz-Josef Neekamp wurde mit etlichen unvorbereiteten Würfen warm geworfen. Da zudem die Absprachen in der Deckung nicht befolgt wurden, setzte sich die SG bis auf 6:3 (13.) ab. TVN-Trainer Müller nahm schon zu diesem Zeitpunkt eine Auszeit. Doch die fruchtete kaum. Zwar bekam sein Team den SG-Torjärger Jörn Wolterink durch eine kurze Deckung recht gut in den Griff, doch dessen Mitspieler nutzten die dadurch entstehenden Lücken im Neerstedter Deckungsverband konsequent. Zur Pause lag der Gast verdient mit vier Toren vorn (13:9).

TVN-Torwart Lukas Oltmanns setzt Signal zur Aufholjagd

Nach dem Seitenwechsel bestimmte Neuenhaus/Uelsen weiterhin das Geschehen, denn die Neerstedter Sieben, deren Rückraumspieler Eike Kolpack und Behlmer ebenfalls in Manndeckung genommen wurden, ließ beste Chancen aus. In der 40. Minute lag der TVN mit 13:17 hinten. Signalwirkung hatte dann ein von Oltmanns gehaltener Siebenmeter. Er wehrte den Wurf von Wolterink stark ab (40.). Der Gast traf zwar noch zum 18:13 (Malte Lammers, 41.), doch es ging ein deutlicher Ruck durch die TVN-Mannschaft. Die Abwehr verbesserte sich zusehends. Sie ließ mit viel kämpferischem Einsatz der SG-Offensive nicht mehr so viel Raum. Und wenn doch einmal ein Ball aufs Tor kam, war Oltmanns mit der nächsten Parade da. Auch das Umschalten in die Offensive funktionierte beim TVN wesentlich besser, ebenso wie der Positionsangriff. So holte Neerstedt Tor um Tor auf. Kevin Pintscher erzielte das 20:20 (50.). Doch Neuenhaus/Uelsen bäumte sich auf. Doch selbst von der Malte Lambers' Treffer zum 25:23 für die SG (56.), war der TVN nicht mehr zu stoppen. Er glich wieder aus (Philipp Hollmann, 57.) und hatte nach einer weiteren Oltmanns-Parade beim 25:25 den Ball. Müller nahm eine Auszeit, um den Angriff zu besprechen. Mit Erfolg: Behlmer warf den umjubelten Siegtreffer.