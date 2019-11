Stenum. Die A- und die B-Junioren-Fußballer des VfL Stenum haben das Halbfinale des Bezirkspokals 2019/20 erreicht. Sie setzten sich in der Runde der letzten Acht gegen GW Brockdorf und bei RW Damme durch.

