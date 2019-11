Delmenhorst. Die Vereinsmeister von Bogensport Delmenhorst stehen fest. In dem Wettkampf haben die Aktiven den ersten Schritt ins Sportjahr 2020 gemacht.

Die Aktiven von Bogensport Delmenhorst haben den ersten Schritt in ihr Sportjahr 2020 gemacht: Sie ermittelten die Besten ihres Clubs.

Monika Jentges holt zwei Titel

19 Schützen traten in den Wettkampfklassen Recurve-, Compound- und Blankbogen bei der Vereinsmeisterschaft WA Halle 2020 an. Anfänger nahmen in einer Sonderklasse teil, berichtete Pressewartin Cornelia Siebert. Es wurden zweimal 30 Pfeile geschossen. Monika Jentges gewann zwei Vereinstitel. Mit 516 Ringen siegte sie mit dem Blankbogen in der Altersklasse Master weiblich. In dieser wurden auch ihre 539 Ringe mit dem Compound-Bogen nicht übertroffen. Die weiteren Titel gingen an: Jens Liebich (481 Ringe, Blank Herren), Jens Siebert (484, Blank Master männlich), Jens Wielanczyk (440, Recurve Herren), Jurij Nowicki (522, Compound Herren) und Paula Heidebroek (188, Blank Schüler).

Weg zur Kreismeisterschaft frei

„Mit dem Start bei der Vereinsmeisterschaft ist der Weg frei für die Teilnahme an der Kreismeisterschaft, danach geht es zur Bezirksmeisterschaft“, erklärte Siebert, warum der Wettkampf schon für das kommende Jahr wichtig war: „Wer dort gut schießt und die geforderte Limitzahl erreicht, hat sich für die Landesmeisterschaft qualifiziert.“