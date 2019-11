Delmenhorst. Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum empfangen an diesem Sonntag den SV Baris Delmenhorst. Auch der FC Hude, der SV Tur Abdin Delmenhorst, Das Heimspiel des TuS Heidkrug wurde abgesagt.

Der 14. Spieltag der Saison 2019/20 beschert den Bezirksliga-Fußballern des VfL Stenum, SV Tur Abdin Delmenhorst, SV Baris Delmenhorst, und FC Hude an diesem Sonntag reizvolle, aber schwere Aufgaben. Das für diesen Sonntag angesetzte Heimspiel des TuS Heidkrug gegen den Spitzenreiter Frisia Wilhelmshaven wurde abgesagt. Zwei der Teams treffen sich ab 14.30 Uhr zu einem Nachbarschaftsduell: Stenum empfängt Baris.

„Dass das ein Derby ist, interessiert uns kaum“, sagt VfL-Trainer Thomas Baake vor dem Vergleich mit den Delmenhorstern. Sein Team hat zuletzt zweimal verloren (3:4 in Heidkrug, 1:3 beim SV Ofenerdiek). „Wir müssen sehen, dass wir mal wieder drei Punkte holen. Das ist für den weiteren Verlauf der Saison ganz wichtig“, erklärt er.

SV Baris tritt ersatzgeschwächt an

„Uns fehlen weiterhin viele Spieler“, berichtet Baris Caki, SVB-Teammanager. Er hofft, dass sich die Mannschaft trotzdem so gut schlägt wie beim 2:1-Erfolg beim Heidmühler FC am Donnerstag.

Der SV Tur Abdin tritt an diesem Sonntag ab 14 Uhr bei GVO Oldenburg an und möchte dort Rang drei festigen. Ab 15 Uhr ist der FC Hude in Heidmühle gefordert. Mit einem Sieg würde der Tabellen-13. aus dem Landkreis in der Tabelle an seinen Gastgebern, die Rang acht belegen, vorbeiziehen.