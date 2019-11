Bookholzberg. Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg sind an diesem Samstag beim VfL Fredenbeck III zu Gast. Die HSG Delmenhorst II empfängt am Sonntag die HSG Bützfleth/Drochtersen.

Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg möchten ihre erste Niederlage der Saison 2019/20, die sie am zurückliegenden Wochenende gegen den TV Oyten kassierten (20:28), schnell vergessen machen: Sie treten an diesem Samstag ab 19.30 Uhr beim VfL Fredenbeck III an. "Unsere Mannschaft wird ein anderes Gesicht zeigen und mit einer anderen Einstellung in dieses Match gehen. Wenn wir es schaffen, unseren Handball zu spielen, muss man uns erst einmal schlagen", erklärt HSG-Co-Trainer Werner Dörgeloh. Fehlen wird nur der verletzte Torwart Arne Klostermann.

Die HSG Delmenhorst II möchte dagegen den Rückenwind des ersten Saisonsiegs, dem 33:24 beim TV Langen, nutzen, um in der Tabelle einen weiteren Schritt nach vorn zu machen. Das Team empfängt am Sonntag, 15 Uhr, die HSG Bützfleth/Drochtersen in der Halle Am Wehrhahn.