Delmenhorst. Sie sind die Stars der Stunde bei Instagram und Youtube: Wilke Zierden und Platzwart Udo Tesch vom SuS Steenfelde. Am Sonntag kommen die beiden zum Spitzenspiel des SV Atlas Delmenhorst gegen den VfV Hildesheim (14 Uhr) ins Stadion nach Düsternort.

Udo Tesch ist der Platzwart des SuS Steenfelde. Gemeinsam mit dem Youtuber Wilke Zierden hat er sich und seinen Verein aus der Ortschaft in der Gemeinde Westoverledingen (Landkreis Leer) in den vergangenen Monaten durch viele Filme, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, überregional bekannt gemacht. Erst vor wenigen Wochen gewannen sie Deutschlands größten Publikums- und Medienpreis, die "Goldene Henne", in der Kategorie Onlinestars 2019.

An diesem Sonntag, 13.30 Uhr, wird Tesch, natürlich gemeinsam mit Wilke Zierden, überprüfen, ob der Rasen im Stadion an der Düsternortstraße für das Oberliga-Spitzenspiel zwischen dem SV Atlas und dem VfV Hildesheim freigegeben werden kann.

Das Duo reist auf Einladung von Radio 90vier nach Delmenhorst. Es wird vermutlich ein Video drehen, aber vor allem Spenden sammeln, um die Renovierung und Ausstattung eines Imbisswagens auf der SUS-Anlage, auf der unter anderen die erste Männermannschaft des Clubs in der Ostfrieslandklasse B (2. Kreisklasse) um Punkte kämpft, finanzieren zu können.